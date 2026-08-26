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Rücken-Schock für Potapova vor den US Open

Tennisspielerin hält den Schläger vor ihr Gesicht und wirkt frustriert während eines Spiels.
© IMAGO/Anadolu Agency
Österreichs Nummer eins muss die Generalprobe für die US Open absagen
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Monterrey. Bitterer Rückschlag für Anastasia Potapova: Österreichs Nummer eins musste ihre Teilnahme am WTA-500-Turnier in Monterrey wegen einer Rückenblessur kurzfristig absagen. Zum Zweitrundenmatch gegen Nikola Bartunkova (CZE) trat die 25-Jährige nicht mehr an.

Rücken macht erneut Probleme

Potapova war in Monterrey an Nummer vier gesetzt und hatte in der ersten Runde ein Freilos. Damit endet ihre Generalprobe für die US Open, noch bevor sie überhaupt ein Match bestreiten konnte.

Besonders bitter: Bereits im Juni hatte Potapova mit Rückenproblemen zu kämpfen. Seither konnte sie bei keinem Turnier mehr als eine Partie gewinnen. Nun meldete sich der Rücken unmittelbar vor den US Open erneut.

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