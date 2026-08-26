Verbot! Raptors lassen Pöltl nicht zum Nationalteam

Österreich startet ohne seinen NBA-Star in die EM-Vorqualifikation.

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Bittere Nachricht für Österreichs Basketball-Nationalteam: Jakob Pöltl fehlt zum Start der Vorqualifikation für die EM 2029. Der NBA-Star erhielt von den Toronto Raptors keine Freigabe und steht Teamchef Aramis Naglic damit am Donnerstag beim Auftakt auf Zypern (18 Uhr) nicht zur Verfügung.

Pöltl ist nicht der einzige prominente Ausfall. Luka Brajkovic und Sylven Landesberg fehlen verletzungsbedingt, Sebastian Käferle aus privaten Gründen. Gerade unter dem Korb trifft das die ÖBV-Auswahl.

Naglic: "Etwas limitiert"

"Unter dem Korb sind wir – ohne Jakob Pöltl, Luka Brajkovic und Marvin Ogunsipe – etwas limitiert", sagt Naglic. Umso wichtiger ist die Rückkehr von Rashaan Mbemba. Der NCAA-College-Legionär steht nach fast vier Jahren wieder für Österreich zur Verfügung.

Auch Topscorer Bogic Vujosevic und Erol Ersek sind wieder dabei. Vor allem Vujosevic soll Verantwortung übernehmen. Naglic bezeichnet ihn als "unseren absoluten Leader".

Die Generalprobe verlief allerdings ernüchternd. Österreich verlor am Wochenende ein Testspiel gegen Ungarn mit 72:107. Die Ungarn stehen als Nummer 47 der Weltrangliste allerdings deutlich vor Österreich (66.).

Nur der Gruppensieger steigt direkt auf

Zum Auftakt wartet nun Zypern (69.). "Das Auftaktspiel wird ein absoluter Fight", warnt Naglic. Die Zyprioten seien sehr energisch, Österreich müsse dagegenhalten und vor allem die Distanzwürfe des Gegners unterbinden.

Viel Spielraum für Ausrutscher gibt es nicht. In der Dreiergruppe mit Zypern und Nordmazedonien steigt nur der Sieger direkt in die eigentliche Qualifikation für die EM 2029 auf. Die beiden anderen Teams müssen in eine weitere Vorqualifikationsrunde.

Bereits am Sonntag wartet das erste Heimspiel gegen Nordmazedonien in der Sport Arena Wien (16.05 Uhr). Die Retourpartie gegen Zypern folgt Ende November, das zweite Duell mit Nordmazedonien Ende Februar 2027.