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Mixed-Auftakt

Zverev patzt beim US-Open-Start

Zwei Tennisspieler sprechen sich während eines Doppel-Matches bei den US Open ab.
© APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY
Alexander Zverev kassiert vor dem Start des Einzelbewerbs eine Niederlage im Mixed
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Alexander Zverev hat sein erstes Match bei den US Open verloren. Gemeinsam mit der US-Amerikanerin Taylor Townsend scheiterte der Weltranglistenzweite bereits zum Auftakt des Mixed-Bewerbs. Das Duo unterlag Belinda Bencic und Flavio Cobolli mit 2:4, 2:4.

Jetzt beginnt Zverevs Titeljagd

Für Zverev war der Mixed-Bewerb vor allem ein Aufwärmprogramm für das Einzel, das am Sonntag beginnt. Dort haben sich die Vorzeichen durch die verletzungsbedingte Absage von Jannik Sinner verändert.

Der Weltranglistenerste und Titelverteidiger fehlt in New York, dadurch rückt Zverev an die Spitze der Setzliste. Der Deutsche jagt weiter seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Carlos Alcaraz ist an Nummer zwei gesetzt. Damit können Zverev und der Titelverteidiger aus Spanien erst im Finale aufeinandertreffen.

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