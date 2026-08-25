US-Open-Schock! Aus für Djokovic und Sabalenka in Runde 1!

Das Promi-Duo Novak Djokovic und Aryna Sabalenka erwischte bei den US Open einen Fehlstart. Die beiden Superstars schieden im Mixed-Bewerb bereits in der ersten Runde aus.

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Der Auftakt in den Mixed-Bewerb der US Open verlief für die Tennis-Fans in New York ganz anders als erhofft. Das hochgeschätzte Promi-Duo Novak Djokovic und Aryna Sabalenka ist am Dienstagabend überraschend bereits in der ersten Runde gescheitert. Der serbische Rekord-Grand-Slam-Champion und die belarussische Weltranglistenerste mussten sich der britisch-tschechischen Paarung Henry Patten und Katerina Siniakova knapp geschlagen geben. Nach einem überzeugenden Start ging das Match mit 4:1, 2:4 und 2:10 im Match-Tie-Break an die Außenseiter.

US-Open-Sonderformat sorgt für frühes Spektakel

Der Mixed-Bewerb beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres wird seit dem vergangenen Jahr traditionell in der Woche vor dem eigentlichen Start der Hauptfelder im Einzel und Doppel ausgetragen. Trotz des frühen Aus nutzten die beiden Superstars die Partie als intensive Standortbestimmung unter Wettkampfbedingungen auf dem Hartplatz in Flushing Meadows. Während Djokovic und Sabalenka nun den Fokus voll auf ihre Titeljagden in den Einzelbewerben legen können, feierten Patten und Siniakova einen unerwarteten Coup zum Auftakt des Turniers.