Bitteres Quali-Aus für Ofner

Für Tennis-Ass Sebastian Ofner war New York keine Reise wert.

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Der 30-Jährige Steirer, nach wegen hartnäckiger Fersen-Probleme auf ATP-Nr. 125 abgerutscht, unterlag am Dienstag in der 1. US-Open-Qualirunde dem Japaner Kei Nishikori nach 90 Minuten 1:6, 6:2, 2:6.

Nishikori, in der Quali als Nr. 16 gesetzt, war beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2014 ins Finale gekommen. Das bislang einzige Duell davor hatte Ofner in Miami 2024 für sich entschieden.

Fünf Österreicher fix im Hautfeld

Am Montag hatte das rot-weiß-rote Trio Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Lukas Neumayer die 1. Quali-Runde bei den US Open gemeistert. Für ein mit 140.000 Dollar dotiertes Hauptfeld-Ticket sind drei Runden zu überstehen.

Fix im Hauptbewerb, der am Sonntag (30. September/Sky live) losgeht, stehen mit Anastasia Potapova, Lilli Tagger, Sinja Kraus, Julia Grabher sowie Filip Misolic fünf ÖTV-Akteure.