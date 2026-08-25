Pogacar dominiert auf 4. Etappe: Felix Gall glänzt als Dritter

Radsport-Superstar Tadej Pogacar flog auf der 4. Vuelta-Etappe nach einem 50-km-Solo allen davon. Der Osttiroler Felix Gall zeigte eine bärenstarke Leistung und sprintete auf Rang drei.

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Auf dem vierten Teilstück der 81. Spanien-Rundfahrt in Andorra la Vella zeigte Rad-Superstar Tadej Pogacar seine Ausnahmestellung. Der Slowene setzte sich 50 Kilometer vor dem Ziel auf einem 104,8 Kilometer langen Bergteilstück ab und siegte nach einer spektakulären Solofahrt souverän. Mit einem Vorsprung von 2:39 Minuten auf die Verfolgergruppe untermauerte er früh seine Ambitionen auf das Rote Trikot. Einzig Felix Gall versuchte im Anstieg kurzzeitig mit dem Tour-de-France-Champion mitzuhalten, ehe der Osttiroler im Verfolgerfeld Unterschlupf fand.

Der Decathlon-Kapitän zeigte während der gesamten Etappe eine äußerst mutige Vorstellung und lancierte mehrfach eigene Attacken. Im Zielsprint der Verfolger sicherte sich Gall zeitgleich hinter dem Belgier Jarno Widar den hervorragenden dritten Platz. In der Gesamtwertung schob sich der 28-jährige Österreicher damit auf den siebten Rang nach vorne. Gall zeigte sich im Ziel zufrieden mit seiner Leistung und betonte, dass der Tag viel Selbstvertrauen für die verbleibenden Etappen der Vuelta gebe.

Mühlberger glänzt als Edelhelfer in den Bergen

Neben Felix Gall überzeugte auch sein niederösterreichischer Teamkollege Gregor Mühlberger auf dem schweren Terrain in den Pyrenäen. Der Sieger der Tour of Austria belegte mit 3:17 Minuten Rückstand den zehnten Tagesrang und kletterte in der Gesamtwertung auf den elften Platz. Gall lobte die geschlossene Mannschaftsleistung und hob die Arbeit seines Edelhelfers hervor. Mühlberger hielt das Tempo in der ersten Rennhälfte hoch, als das Decathlon-Team das Peloton weitgehend kontrollierte.

Pogacar führt nach dem souveränen Tageserfolg nicht nur das Gesamtklassement mit 3:57 Minuten Vorsprung auf Gall an, sondern liegt auch in der Berg- und Punktewertung voran. Am Mittwoch verlässt der Tross den Zwergstaat Andorra und führt über 174 hügelige Kilometer erstmals auf spanischen Boden. Nach dem gelungenen Härtetest im Gebirge blickt die österreichische Fraktion zuversichtlich auf die kommenden Abschnitte der dreiwöchigen Rundfahrt.