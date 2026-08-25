Nach 13 Jahren
Der schnellste Mann der Welt traut sich endlich
Nach 13 gemeinsamen Jahren hat der jamaikanische Sprint-König um die Hand seiner Langzeit-Freundin Kasi Bennett (36) angehalten. Den perfekten Moment wählte der achtmalige Olympiasieger mit Bedacht: Ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag kniete Bolt vor seiner Partnerin nieder. Auf Instagram verkündeten die beiden die Verlobung hochemotional mit den Worten:
"Eine Million Momente haben uns hierhergeführt. Ja, immer."
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Seit 13 Jahren ein Paar
Bolt (Inhaber der Fabel-Weltrekorde über 100 und 200 Meter) und Bennett sind seit 13 Jahren ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder. Nun läuten beim "Lightning Bolt" bald die Hochzeitsglocken!
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