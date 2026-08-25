Der schnellste Mann der Welt traut sich endlich

Auf der Rennstrecke war Usain Bolt (40) uneinholbar – in der Liebe ließ er sich Zeit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach 13 gemeinsamen Jahren hat der jamaikanische Sprint-König um die Hand seiner Langzeit-Freundin Kasi Bennett (36) angehalten. Den perfekten Moment wählte der achtmalige Olympiasieger mit Bedacht: Ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag kniete Bolt vor seiner Partnerin nieder. Auf Instagram verkündeten die beiden die Verlobung hochemotional mit den Worten:

"Eine Million Momente haben uns hierhergeführt. Ja, immer."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Seit 13 Jahren ein Paar

Bolt (Inhaber der Fabel-Weltrekorde über 100 und 200 Meter) und Bennett sind seit 13 Jahren ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder. Nun läuten beim "Lightning Bolt" bald die Hochzeitsglocken!