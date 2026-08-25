Revanche! SKN-Frauen fordern Juventus

Auf den SKN St. Pölten wartet im Kampf um die fünfte Teilnahme an der Frauen-Champions-League in Folge mit Juventus Turin eine Mammutaufgabe.

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Teil eins des Drittrunden-Qualifikationsduells steigt am Mittwoch (20.45 Uhr/live ORF1) in der NV Arena. Dort hatte es gegen den italienischen Topclub in der jüngsten Ligaphase der "Königsklasse" am 9. Dezember 2025 ein 0:5 gesetzt. Diesmal warten zwei Partien gegen die "Alte Dame", das Rückspiel steigt am 2. September (20.30) in Biella.

"Damals waren wir nicht bereit für so ein Level. Dieses Jahr haben wir schon in schwierigen Situationen gezeigt, dass wir ein Team sind. Ich habe daher großes Vertrauen in meine Spielerinnen", sagte SKN-Coach Laurent Fassotte.

Auf europäischer Ebene bezwang sein Team die Young Boys Bern (4:3) und Sporting Lissabon (4:1 im Elfmeterschießen), in der Liga gab es gegen Double-Sieger Austria (1:0), Altach (3:0) und LASK (2:0) volle Punkte und kein Gegentor. "Wir sind so in die Saison gestartet, wie wir uns das erhofft haben", betonte Kapitänin Jennifer Klein. Nun warte ein "absolutes Highlightspiel" und ein Gegner mit "extrem hoher individueller Qualität".

Sicherheitsnetz Women's Europa Cup

Die Italienerinnen versuchen mit einem stark veränderten Kader, eine schwache Saison, in der es in der Serie A nur zu Rang drei gereicht hatte, vergessen zu machen. Ligastart ist erst Ende September, davor wird allerdings schon der Women's Cup gespielt, in dem Juve zum Auftakt gegen Como 2:0 gewann.

Das Tor hütete bei den Turinerinnen Danielle de Jong, ÖFB-Torfrau Larissa Rusek war Ersatz, wie zuvor auch in der CL-Quali gegen Torreense (POR/2:1) und Hammarby (SWE/3:1). Aushängeschild ist die im Sommer verpflichtete 29-jährige Stürmerin Alba Redondo.

"Uns erwartet großer Fußball, viel Defensivarbeit. Es ist aber wichtig, dass wir auch mit dem Ball mutig bleiben und versuchen, unser Spiel aufzuziehen", erläuterte Torfrau Carina Schlüter. Vor welcher Kulisse, wird sich erst zeigen. "Ich hoffe schon, dass einige Leute kommen, weil uns eine lautstarke Unterstützung auch über das Spiel tragen kann", meinte Klein.

Ein Beinbruch wäre ein Ausscheiden nicht, geht es doch für den Verlierer in der 2. Quali-Runde des Women's Europa Cup weiter. Deshalb sprach auch Fassotte von "zwei Bonusspielen" für sein Außenseiter-Team. Gegen Juve tritt der SKN zum dritten Mal an, am 21. August 2021 hatte es in der 1. CL-Quali-Runde in Turin eine 1:4-Niederlage gegeben.