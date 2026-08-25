Vier Gratis-Öffi-Tage für die ganze Familie

Aktion wird aufgrund des großen Erfolges auf vier Tage ausgeweitet.

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Gemeinsam mit der ganzen Familie Oberösterreich entdecken: Am besten geht das mit Bus und Bahn – ganz ohne Stau und Parkplatzsuche. Familien, die mit den Öffis unterwegs sind, verbringen bereits während der Fahrt wertvolle Familienzeit. Um noch mehr Menschen von den Vorzügen des Öffentlichen Verkehrs zu überzeugen, finden am 5., 6., 19. und 20. September die Familien-Öffi-Tage statt. Download. In Verbindung mit der OÖ Familienkarte haben Familien die Möglichkeit sich ein kostenloses Freizeit-Ticket OÖ herunterzuladen und sind damit einen ganzen Tag im öffentlichen Regional- und Stadtverkehr unterwegs. Es können auch nicht auf der Karte eingetragene Kinder bis 15 Jahre mitgenommen werden.

6.000 Gratis-Tageskarten aufgelegt

Ausflugstipps. Das Aquapulco in Bad Schallerbach ist 10 Fußminuten vom Bahnhof entfernt. Der Feuerkogel ist einer der bekanntesten Hausberg-Gipfel im Salzkammergut – und einer der öffentlich besten erreichbaren. Vom Bahnhof Ebensee geht man etwa 20 Minuten zur Talstation.

Nach 2024 finden die Familien-Öffi-Tage bereits zum zweiten Mal statt. Aufgrund der großen Nachfrage wurde der Aktionszeitraum auf vier Tage ausgeweitet. Die Familien-Öffi-Tage sind eine gemeinsame Initiative des OÖ Verkehrsverbundes (OÖVV) und des OÖ Familienreferates. Schnell sein lohnt sich, die Kontingente sind auf 1.500 Freizeit-Tickets OÖ pro Tag begrenzt.