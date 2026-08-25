30 % mehr Polen machen Urlaub in Oberösterreich

Und auch die Nächtigungen der tschechischen Gäste verzeichnen jedes Jahr einen kontinuierlichen und nachhaltigen Zuwachs.

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"Oberösterreichs Tourismusbetriebe verzeichneten im vergangenen Juli rund 467.000 Gästeankünfte und 1,276 Millionen Übernachtungen. Damit weist die vorläufige Tourismusstatistik für Oberösterreich im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 13,2 Prozent bei den Ankünften und von 9,3 Prozent bei den Nächtigungen aus", zeigt sich Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) erfreut.

2,98 Mio. Nächtigungen von Mai bis Juli

Auch die Gesamtbetrachtung der ersten Hälfte der Sommersaison von Mai bis Juli fällt für Oberösterreich erfreulich aus: 1,16 Millionen Ankünfte bedeuten ein Plus von 3,4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 2,98 Millionen Nächtigungen sind ein Zuwachs von 2,9 Prozent im Vergleich zu 2025.

Nächtigungsplus aus Mittel- und Osteuropa

Die positive Entwicklung des Sommertourismus in Oberösterreich ist nicht zuletzt auf eine steigende Nachfrage von Auslandsgästen zurückzuführen: 5,8 Prozent mehr Ankünfte und 7,6 Prozent Nächtigungszuwachs ausländischer Gäste weist die vorläufige Tourismusstatistik für die bisherige Sommersaison aus. "Neben einem erfreulichen Nächtigungs-Plus von 4,6 Prozent aus dem wichtigsten Herkunftsmarkt Deutschland verzeichnet Oberösterreich vor allem ein stark wachsendes Interesse von Gästen aus zentral- und osteuropäischen Märkten", berichtet Landesrat Achleitner. "Nicht nur die Nachbarn aus Tschechien entdecken Oberösterreich zunehmend als naheliegende Urlaubsdestination. Auch aus Polen und der Slowakei weist die Statistik ein steigendes Interesse an Urlaub in Oberösterreich aus." Nächtigungen tschechischer Gäste in Oberösterreich legten von Mai bis Juli 2026 um 26,8 Prozent zu, auf dem Markt Polen konnte sogar ein Nächtigungsplus von 30,3 Prozent erzielt werden und aus der Slowakei ein Zuwachs von 8,2 Prozent.