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EVN investiert 1 Mrd. Euro jährlich

EVN investiert in die Zukunft: Ausbau erneuerbarer Energien, moderne Stromnetze und sichere Trinkwasserversorgung.
© EVN
Strom und Trinkwasser sichern: Die EVN fährt bis 2030 eine gewaltige Investitionsoffensive – jährlich rund eine Milliarde Euro fließen in erneuerbare Energien, moderne Stromnetze und die Trinkwasserversorgung Niederösterreichs.
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Weil immer mehr Photovoltaik- und Windkraftanlagen dezentral einspeisen und gleichzeitig E-Autos sowie Wärmepumpen die Netze fordern, investiert Netz NÖ rund 520 Millionen Euro pro Jahr in Ausbau und Modernisierung. "Moderne Stromnetze sind die Voraussetzung dafür, dass erneuerbare Energie, Speicherlösungen, Elektromobilität und neue Technologien zuverlässig miteinander verbunden werden können", so EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.

400 Millionen für sauberes Wasser

Auch beim Trinkwasser denkt die EVN voraus: Die Ausbaustudie bis 2055 sieht rund 400 Millionen Euro für etwa 150 Projekte vor – neue Brunnenfelder, Naturfilteranlagen, rund 280 Kilometer neue Leitungen und zusätzliche Speicher. "Trinkwasser ist unsere wichtigste Lebensmittelressource", betont Szyszkowitz.

Fazit: Langfristig denken

Sein Resümee: "Eine leistungsfähige Infrastruktur entsteht nicht von heute auf morgen. Deshalb investieren wir kontinuierlich und mit langfristigem Blick in jene Systeme, die für die Menschen und die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes unverzichtbar sind."

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