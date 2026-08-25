Wr. Neustadt: 1.242 weitere Gemeindewohnungen wechseln Eigentümer

Am 1. September 2026 folgt der nächste Schritt in der Neuordnung des kommunalen Wohnbaus in Wiener Neustadt: 1.242 Mieteinheiten gehen an die Immobilienunternehmen Quadradite GmbH, WertInvest WieNeu Prop GmbH & Co KG und GLM Preiswert Wohnen GmbH über.

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Damit sind mit Stichtag 1. September bereits 1.357 von insgesamt 1.646 Mieteinheiten übergeben – acht der elf geplanten Pakete. Bereits am 1. August wechselten die ersten 115 Einheiten an gemeinnützige Eigentümer.

Welche Häuser betroffen sind

GLM Preiswert Wohnen übernimmt unter anderem die Schlögelgasse 6 und die Sparkassenhäuser in der Josefstadt. Quadradite erhält Objekte wie die Dietrichgasse 23–27 und die Herrengasse 24. Bei WertInvest WieNeu Prop landen größere Anlagen wie die Gustav-Kraupa-Wohnhausanlage am Flugfeld sowie die sogenannten Etrich-Hof- und Anton-Ofenböck-Häuser.

Für Mieter ändert sich nichts

Die IFP Wiener Neustadt betont: Für die Mieter gibt es keine vertraglichen Änderungen, sie müssen selbst nichts unternehmen. Ein gemeinsames Schreiben der IFP und der neuen Eigentümer informiert sie über die Übergabe. Vorausgegangen war ein mehrstufiges, transparentes Verfahren, begleitet von den Immobilienexperten von CBRE und den Rechtsexperten von FSM Rechtsanwälte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, eine Gesamtbilanz folgt im Herbst 2026.

Hintergrund: Warum die Stadt umstrukturiert

Im Oktober 2025 hatten Stadt und IFP den Neuordnungsprozess für insgesamt 2.256 städtische Mieteinheiten gestartet. Ziel ist es, den sozialen Wohnbau langfristig abzusichern und Investitionen in die Objekte zu ermöglichen. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) begründete den Schritt mit drei Faktoren: eingeschränkte Investitionsmöglichkeiten aus dem Stadtbudget, hohe Darlehensbelastungen und Einnahmeausfälle durch Leerstände.

Rund 25 Prozent der bisherigen Mieteinheiten bleiben im Eigentum der Stadt beziehungsweise der IFP – ein Bekenntnis zum sozialen Wohnbau. Für die übrigen Objekte, aufgeteilt in elf Pakete, wurden geeignete Käufer gesucht, darunter auch Wohnbaugenossenschaften und gemeinnützige Träger. Die Verhandlungen zu den restlichen drei Paketen laufen noch.

Informationen für Mieter gibt es auf wiener-neustadt.at oder per E-Mail an gemeindewohnungen@wiener-neustadt.at.

Mit 1. September 2026 erfolgen die Übergaben konkret an folgende Eigentümer

GLM Preiswert Wohnen GmbH

Schlögelgasse 6 Sparkassenhäuser/Josefstadt Verbund – Flugfeldgürtel 98-102, Matthias-Schönerer-Gasse 8a-17, Steinabrückler Gasse 15-19

Quadradite GmbH

Dietrichgasse 23-27/Kammangasse 3-5 Herrengasse 24 und 24a Kollonitschgasse 6 Raugasse 24 Neunkirchner Straße 49, 54 und 66

WertInvest WieNeu Prop GmbH & Co KG

Gustav-Kraupa-Wohnhausanlage/Flugfeld Neunkirchner Straße 67 Pottendorfer Straße 10 und 12/Salzermühlgasse 4 Etrich-Hof: Matthias-Schönerer-Gasse 22 und 24, Arbeitergasse 7 und 9, Steinabrückler Gasse 10, Äußere Bahnzeile 43, 45 und 47 "Verbund-Häuser" in der Kressgasse, Nittnergasse, Wielandgasse, Wiesenbachgasse, Fliegergasse, Wöllersdorfer Straße und Flugfeldgürtel Anton-Ofenböck-Häuser: Neunkirchner Straße 44a, 44b und 44c, Maria-Theresien-Ring 1b und 1c, Engelbrechtgasse 1a, 1b und 1c "Schärf-Haus": Ferdinand-Porsche-Ring 1 Pottendorfer Straße 54-56 und 58-60