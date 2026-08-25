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Für LA 2028

Neue Olympia-Hoffnung für Österreich

Zwei Segler im Boot.
© Gepa
Großer Jubel im Österreichischen Segelverband.
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Endlich freie Fahrt in Richtung Los Angeles 2028! Nach langem Hin und Her haben Lukas Haberl und Clara Stamminger das finale Grünes Licht für ihren Traum von den Olympischen Spielen bekommen. Die World Sailing Organisation hat dem Nacra-17-Duo Haberl/Stamminger die vollständige Startberechtigung erteilt.

Grünes Licht auch aus Frankreich

Damit geht für das ÖSV-Gespann ein zäher Hürdenlauf zu Ende: Stamminger, die bis 2024 noch für Frankreich am Start war, hatte vor eineinhalb Jahren einen Nationenwechsel beantragt. Erst im Juli gab der französische Verband Grünes Licht – nun ist der Weg auf die ganz große internationale Bühne und Richtung Olympia endlich frei!

Seit 2025 gemeinsam im Boot

Obwohl das Duo seit Anfang 2025 gemeinsam im Boot sitzt, blieb ihm der Start bei Europa- und Weltmeisterschaften bislang verwehrt. Damit ist jetzt Schluss! "Diese Belastung ist endlich weg. Wir können uns nun voll auf das Segeln konzentrieren", atmet die 23-jährige Geburtsfranzösin mit österreichischen Wurzeln auf.

Trainingsblock für LA 2028

Das große Ziel steht bombenfest: Die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles! Wie ernst es den beiden ist, bewiesen sie erst vor Kurzem: Haberl und Stamminger schlossen einen schweißtreibenden, sechswöchigen Trainingsblock direkt im Olympia-Revier vor der Küste von Los Angeles ab.

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