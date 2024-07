Paukenschlag: Kainz in Köln entmachtet

Kölner Karneval im Mai! Kainz & Co. träumen nach Thriller von Klassenerhalt Beim 1. FC Köln wurde der 3:2-Thriller-Sieg gegen Union Berlin wie der Karneval im Mai gefeiert. ÖFB-Star Florian Kainz & Co. drehen in der Nachspielzeit den Abstiegs-Showdown und können am letzten Spieltag doch noch den Klassenerhalt schaffen.