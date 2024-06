Ex-Salzburg-Coach Struber übernimmt deutschen Kult-Club

Der ehemalige Salzburg-Trainer Gerhard Struber wird laut einem Medienbericht neuer Trainer beim 1. FC Köln.

Nach Informationen des "Express" habe Christian Keller, der Sportdirektor des deutschen Bundesliga-Absteigers, sich auf den 47-Jährigen festgelegt. Struber war zuletzt Trainer von Red Bull Salzburg, der mittlerweile entthronte Fußball-Meister hatte sich aber im Saisonfinish von ihm getrennt.

Struber, der vor seinem missglückten Salzburg-Engagement bei MLS-Club New York Red Bulls, dem englischen Zweitligisten FC Barnsley und Bundesligist WAC arbeitete, soll für die Kölner ablösefrei zu haben sein. Der Club will am 21. Juni mit der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison beginnen. Nach Ernst Ocwirk (1970-1971) und Peter Stöger (2013-2017) wäre Struber der dritte Österreicher beim "FC".