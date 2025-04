Kompany und Kane vor Meistertitel – Erster Matchball für Bayern gegen Mainz

Bayern München kann am Samstag mit einem Sieg gegen Mainz und gleichzeitiger Leverkusen-Niederlage den 34. Meistertitel holen. Für Kompany und Kane wäre es der erste große Triumph.

Wenn am Samstag (15.30 Uhr/Sky & Sport24-Liveticker) alles zusammenpasst, darfs in München gegen 17.30 Uhr wieder Konfetti regnen. Der FC Bayern braucht für die 34. Meisterschaft einen Heimsieg gegen Mainz – und parallel einen Ausrutscher von Bayer Leverkusen gegen Augsburg. Acht Punkte trennen beide Teams derzeit, der Titel liegt in Reichweite.

Trainer Vincent Kompany hält trotzdem nichts von vorzeitiger Feierlaune. „Ich habe mich nur auf das Mainz-Spiel vorbereitet“, sagte er auf die Frage nach Weißbierduschen. Mit einem Anflug von Müdigkeit fügte er hinzu: „Sie wussten, dass ich das antworte. Nur die 90 Minuten sind wichtig.“

Für Sportvorstand Max Eberl ist klar: „Ich bin da ein bisschen abergläubisch, dass ich davon nichts wissen will – aber ich bin mir sicher, im Hintergrund wird vorbereitet.“

Mainz wieder wichtigster Nebendarsteller

Der Gegner dürfte jedenfalls ernst genommen werden. Im Hinspiel gewann Mainz mit 2:1 – eine von nur zwei Bayern-Niederlagen in dieser Liga-Saison. Kompany erinnerte daran deutlich: „Wir haben gegen die verloren. Das mögen wir nicht.“ Die letzten sieben Heimspiele gegen Mainz wurden allesamt gewonnen, das letzte endete 8:1. Und: Mainz könnte wieder zum wichtigsten Nebendarsteller im Titelrennen für die Bayern werden.

Zur Erinnerung:

Am letzten Spieltag der Saison 2022/23 hatte Tabellenführer Borussia Dortmund die Meisterschaft ausgerechnet gegen Mainz verzockt und damit den Bayern unverhofft den elften Meistertitel in Folge geschenkt. Riesenfreude gab es dagegen bei den Münchenern, die mit dem Titel eigentlich schon abgeschlossen hatten. Der FCB gewann sein letztes Saisonspiel in Köln. Der BVB und der FCB hatten 71 Punkte, allerdings besaßen die Bayern das bessere Torverhältnis.

Die Bayern-Statistik: Zahlen, Titel, Zukunft

Mit 22 Siegen, 72 Punkten, 13 Weißen Westen und den besten Pressingwerten der Liga steht der FCB zurecht ganz oben. Kane führt mit 24 Toren die Schützenliste an, Olise liefert konstant Vorlagen. Und Kompany denkt weiter: „Ich möchte, dass sie das wieder erreichen. Und wieder und wieder und immer.“ Nebenbei steht Thomas Müller vor seinem 500. Spiel. Aber das Ziel heißt: Schale – zurück nach München.