Slowene disqualifiziert: Prevc gewinnt Tournee-Auftakt nach Anzug-Wirbel vor Tschofenig

Fünf ÖSV-Adler haben zum Auftakt der 74. Vierschanzen-Tournee den Sprung in die Top 10 geschafft. Der Sieg geht an Weltcup-Dominator Domen Prevc vor Titelverteidiger Daniel Tschofenig auf Platz 2 landet.

Topfavorit Domen Prevc gewann das Auftaktspringen zur 74. Vierschanzen-Tournee mit 17,5 Punkten Vorsprung auf Daniel Tschofenig, der sich den 2. Platz. Jan Hörl verpasste als Vierter das Podest um 0,2 Punkte. Der Deutsche Felix Hoffmann landete unter dem Jubel der über 25.500 auf Platz 3. Der erste deutsche Tournee-Sieg seit 24 Jahren ist dennoch in weite Ferne gerückt. Timi Zajc, der eigentlich ex aequo mit Tschofenig auf Platz 2 landete, wurde nach der Anzugkontrolle disqualifiziert.

„Jaaaa!“ - Tournee-Titelverteidiger Tschofenig, der zuletzt mit einer hartnäckigen Formkrise zu kämpfen hatte, war die Erleichterung nach dem 134-m-Sprung im 2. Durchgang anzusehen. Gegen Überflieger Prevc, der in der Olympia-Saison bereits fünf Springen in Folge gewonnen hatte, scheint auch bei der Tournee kein Kraut gewachsen.

Saison-Dominator Prevc hatte mit der Höchstweite von 141,5 m bereits im ersten Durchgang vorgelegt. Stephan Embacher schaffte als Siebenter das beste Tournee-Ergebnis seiner Karriere.

Der dreifache Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft (2014, 2016, 2024) konnte nach Halbzeit-Platz 8 nicht zulegen und beendete die erste Tournee-Konkurrenz als Neunter.

Nach 1. Durchgang hofften Österreicher noch

Nach dem ersten Durchgang waren die Österreicher in Lauerposition gelegen. Der Vorjahrs-Zweite Jan Hörl (153,9 Punkte) hatte als Zweiter 8,3 Punkte Rückstand auf Prevc (162,2 P). Knapp dahinter folgten Shootingstar Schuster und Tschofenig auf den Plätzen drei und vier.

Während Tschofenig noch aufs Podest sprang, fielen Hörl, Embacher und Schuster auf die Plätze 4, 7 und 8 zurück.