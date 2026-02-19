Alles zu oe24VIP
Teresa Stadlober
© GEPA

Emotional

Stadlober trauert kurz vor Olympia-Highlight um verstorbene Großmutter

19.02.26, 10:09
Teilen

Österreichs Langlauf-Hoffnung Teresa Stadlober trauert bei den Olympischen Winterspielen in Italien um ihre am Montag verstorbene Großmutter.

Den abschließenden 50-km-Bewerb am Sonntag will die 33-Jährige für ihre Oma bestreiten. "Den Skiathlon hast du noch im Fernsehen gesehen, und ich weiß, den 50er wirst du von oben beobachten", schrieb Stadlober am Mittwochabend auf Instagram zu gemeinsamen Bildern. "Ich werde für dich laufen, mit dir im Herzen."

Stadlober war in ihren bisherigen Olympia-Einzelrennen in Tesero im Skiathlon Neunte und im 10-km-Bewerb Siebente geworden. Im 50er in der klassischen Technik ist die Skiathlon-Bronzene von Peking 2022 zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidatinnen zu zählen. "Großeltern sind unsere größten Fans. Sie stehen immer hinter uns, glauben an uns und prägen uns für unser ganzes Leben", betonte Stadlober. "Du fehlst unendlich", schrieb die Salzburgerin am Ende ihres emotionalen Postings.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

