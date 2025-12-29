Ronald verrät Geheimnis: Dann tritt er zurück

Der Al-Nassr-Stürmer Cristiano Ronaldo wurde zum besten Spieler des Nahen Ostens gekürt. Bei seiner Rede betonte er noch einmal, dass er gerne die 1.000-Tore-Marke in seiner Karriere knacken will.

Bei den Globe Soccer Awards erhielt Cristiano Ronaldo zum zweiten Mal in Folge den Preis für den besten Spieler im Nahen Osten. Bei der Verleihung betonte Ronaldo sein Ziel: "Ihr wisst, was mein Ziel ist. Ich möchte Titel gewinnen und ich möchte diese Zahl erreichen, die ihr alle kennt. Ich werde diese Zahl mit Sicherheit erreichen, wenn ich keine Verletzungen habe."

Sein Ziel: Die 1000-Tore-Marke in seiner Karriere zu erreichen. Derzeit steht der Portugiese wettbewerbsübergreifend bei 956 Toren. Um die fehlenden 44 Tore zu erzielen, muss der Messi-Rivale sich beeilen. Er wird im kommenden Februar 41 Jahre alt.

"Es spielt keine Rolle, wo ich spiele"

Sein 563-Millionen-Vertrag läuft noch bis Sommer 2027. Ob er den verlängert, bleibt noch offen. Dazu sagte Ronaldo bei der Preisverleihung: "Es ist schwer, weiterzuspielen, aber ich bin motiviert. Meine Leidenschaft ist groß und ich möchte weitermachen. Es spielt keine Rolle, wo ich spiele, ob im Nahen Osten oder in Europa. Ich habe immer Spaß am Fußballspielen und möchte weitermachen."

Die kommende WM in den USA, Kanada und Mexiko wird seine sechste und letzte sein. Dies hat der Portugiese bereits angekündigt. In der Gruppenphase spielt sein Team gegen den Gewinner eines Kontinental-Play-offs, Usbekistan und Kolumbien.