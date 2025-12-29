Alles zu oe24VIP
Jetzt fix! ER übernimmt Meister Sturm Graz
Liga-Konkurrent

Jetzt fix! ER übernimmt Meister Sturm Graz

29.12.25, 11:26
Jetzt ist es fix! Fabio Ingolitsch vom SCR Altach wird neuer Sturm-Trainer und damit Nachfolger von Jürgen Säumel.

Beim amtierenden österreichischen Meister deutet alles auf eine interne Lösung innerhalb der Bundesliga hin.

Nach Informationen von Sky wird Fabio Ingolitsch neuer Cheftrainer der Grazer. Eine grundsätzliche Einigung soll bereits erzielt worden sein, derzeit werden nur noch letzte Details geklärt. Der 33-jährige Salzburger würde damit den nächsten Karriereschritt machen und erstmals ein Topteam der heimischen Liga übernehmen.

Ingolitsch kommt vom SCR Altach, wo er seit Oktober 2024 an der Seitenlinie stand. In insgesamt 42 Pflichtspielen sammelte der junge Trainer wertvolle Erfahrung in der Bundesliga. In Graz soll er nicht allein antreten: Sein bisheriger Co-Trainer Atdhe Nuhiu wird ihn zu Sturm begleiten.

