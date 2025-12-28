Bayern-Star Neuer lässt aufhorchen: "Fühlt sich seltsam an"

Die Zukunft von Bayern-Kapitän Manuel Neuer in München ist noch immer nicht geklärt, kurz vor dem Jahreswechsel überrascht der Tormann mit offenen Worten.

Manuel Neuer ist seit 14 Jahren die unumstrittene Nummer 1 im Tor des FC Bayern München. Doch seit seinem schweren Ski-Unfall vor drei Jahren fehlte der einst beste Torhüter der Welt immer öfter. Mit mittlerweile 39 Jahren neigt sich seine Karriere allerdings endgültig dem Ende zu. Bislang hält er bei 581 Spielen und konnte dabei nicht weniger als 271 Mal eine weiße Weste behalten.

Mit Saisonende läuft sein Vertrag aus, im März feiert er seinen 40. Geburtstag. Die sportlichen Verantwortlichen wollen sich erst ab dem Frühling mit Neuer über die Zukunft unterhalten. Im Hintergrund wird schon wild spekuliert, wer den Kapitän zwischen den Pfosten des Rekordmeisters beerben wird. Manche sehen Youngster Jonas Urbig als die Zukunft im Tor, andere Experten behaupten, dass der zukünftige Bayern-Torhüter derzeit noch nicht auf der Gehaltsliste an der Säbener Straße steht.

Neuer selbst hat sich bislang ebenfalls bedeckt gehalten, wie seine Zukunft aussieht. Der Goalie möchte heuer noch einmal den Titel und die Champions League mit den Münchnern holen, eine Fortsetzung der Laufbahn in München hat er bislang zumindest nicht ausgeschlossen, auch wenn er in seinem nächsten Vertrag dann wohl einige Abstriche machen müsste.

Kein Neuer-Ausklang im Ausland

Einer anderen Bayern-Legende blieb der Karriere-Ausklang in München verwehrt. Im vergangenen Sommer musste Thomas Müller nach 21 Jahren beim Rekordmeister gehen. Mit dem langjährigen Publikumsliebling verbindet Neuer auch eine enge Freundschaft. Während der Offensiv-Mann seine Laufbahn mittlerweile in Kanada bei den Vancouver Whitecaps fortsetzt, will Neuer kein Auslandsabenteuer zum Ausklang wagen.

In "At Broski - Die Sport-Show" sprach Manuel Neuer nun über den Abschied seines langjährigen Weggefährten und gibt zu, dass er immer noch fehlt. "Er war der Verbindungsspieler. Zwischen Jung und Alt, zwischen den Newcomern und Neuzugängen aus dem Ausland – er hat vieles einfach mit Körpersprache wettgemacht, das konnte er wirklich gut", schildert Neuer.

Müller sei die gute Seele in der Kabine gewesen und gab jedem Spieler das Gefühl, integriert zu sein. "Dass sein Platz in der Kabine leer ist, fühlt sich in manchen Momenten immer noch seltsam an", macht Neuer klar, welche Wirkung das Bayern-Urgestein hatte. Sollte Neuer mit den Bayern allerdings noch einmal den Einzug ins Finale der Königsklasse schaffen, ist ein prominenter Daumen-Drücker aus Kanada garantiert, genauso wie Neuer & Co. beim verlorenen MLS-Finale gegen Inter Miami und Lionel Messi mitfieberten.