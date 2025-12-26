Bayern X-Mas: Laimer & Neuer feierten gemeinsam im Paradies

Weiße Strände, türkisblaues Meer und Weihnachtsstimmung unter Palmen: Konrad Laimer und Manuel Neuer verbringen die Feiertage gemeinsam im Paradies. Die beiden Bayern-Stars gönnen sich nach einer starken Hinrunde eine wohlverdiente Auszeit – und zeigen, wie Titeljäger Weihnachten feiern.

Fußballer des Jahres, EM-Ticket mit dem ÖFB-Team in der Tasche, Österreichs wertvollster Spieler mit einem Marktwert von 32 Millionen Euro, deutscher Meister mit dem FC Bayern – und auch in dieser Saison wieder voll auf Titelkurs. Konrad Laimer legte ein Jahr zum Einrahmen hin. Und belohnt sich dafür jetzt mit Sonne, Strand und Familienzeit. Ziel: Die Malediven.

Gemeinsam mit Ehefrau Ines-Sarah und Töchterchen tauscht der Bayern-Motor Schnee gegen Sand, Winterjacke gegen Badehose. Inklusive Instagram-Einblicke in sein „tropisches Laimer-X-Mas“ – mit Palmen, türkisblauem Meer und einem Weihnachtsbaum direkt im Sand.

Gleicher Christbaum entlarvt Bayern-Duo

Doch ein Detail fällt sofort auf: Die Laimers sind nicht allein. Denn derselbe Strand-Christbaum taucht wenig später auch bei Bayern-Kapitän Manuel Neuer auf. Gemeinsam mit Ehefrau Anika verbringt auch er die Feiertage am Traumstrand – ein klarer Hinweis: Die Bayern-Stars feiern Weihnachten gemeinsam im Paradies und genießen die wohlverdiente Pause nach einer starken Hinrunde mit 13 Siegen und zwei Unentschieden. Nur einmal stolperten die Münchner – in der Champions League beim FC Arsenal (1:3).

Und natürlich fehlt auch der augenzwinkernde Seitenhieb der Fans nicht. Einer schreibt: „Dieses Jahr aber kein Skifahren, oder?“ Hintergrund: 2022 zog sich Neuer beim Skifahren einen schweren Beinbruch zu und fiel fast ein Jahr aus. Diesmal heißt es: Sonne statt Skipiste.