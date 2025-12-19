Schwerverletzter Rodelfahrer am Semmering

Bei einem Rodelunfall am Semmering (Bezirk Neunkirchen) wurde am Donnerstag eine Frau schwer verletzt.

Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, hatte die 56-jährige israelische Staatsbürgerin die Kontrolle über die Rodel verloren und war gegen eine Holzbande geprallt. Zu dem Unfall kam es am Donnerstag gegen 15.45 Uhr. Die Frau fuhr mit einer Rodel die Erlebnisrodelbahn auf dem Semmering hinab, dürfte kurz vor der ersten Linkskurve die Kontrolle über das Sportgerät verloren haben und prallte gegen eine Holzbande, die sich neben der Bahn befindet.

Die Frau wurde schwer verletzt, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Sie wurde von der Bergrettung ins Tal gebracht und dort erstversorgt. Anschließend wurde sie in das Spital nach Wiener Neustadt transportiert.