Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Damen
Katharina Liensberger
© GEPA

Rast führt

Liensberger & Truppe am Semmering in Lauerstellung

28.12.25, 15:09
Teilen

Am Semmering könnte der Erfolgslauf von Superstar Mikaela Shiffrin enden. Die US-Amerikanerin liegt nach dem 1. Durchgang im Slalom bereits eine halbe Sekunde hinter der Halbzeitführenden Camille Rast. Katharina Liensberger (3.) und Katharina Truppe (5.) greifen am Zauberberg nach dem Podest.

Katharina Liensberger ist auf gutem Weg zu ihrem besten Saisonergebnis im alpinen Ski-Weltcup. Die Vorarlbergerin nimmt den zweiten Durchgang des Slaloms am Semmering am Sonntag (ab 17.45 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) von Rang drei aus in Angriff.

+++ Der 1. Durchgang im LIVE-TICKER +++

Auf die Schweizer Halbzeit-Führende Camille Rast fehlen ihr 0,34 Sek., auf die für Albanien startende Lara Colturi 0,25 Sek. Mikaela Shiffrin, die alle bisherigen vier Slaloms gewann, liegt 0,2 Sek. hinter Liensberger auf dem vierten Platz.

Mikaela Shiffrin
© GEPA

"Es war kein absoluter Sensationslauf, aber es ist eine gute Ausgangslage", meinte Liensberger, die im Olympia-Winter bisher nicht in Fahrt gekommen war. In einem Lauf mit riesigen Zeitabständen nützte die 28-Jährige den Vorteil von Startnummer eins gut aus.

 

 

 

Auch Katharina Truppe als Fünfte (+0,66) hat das Stockerl noch in Reichweite. Katharina Huber und Franziska Gritsch wurden von der eisigen Piste abgeworfen, Katharina Gallhuber war von der Spitze bereits 3,61 Sek. entfernt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden