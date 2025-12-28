Liensberger & Truppe am Semmering in Lauerstellung

Am Semmering könnte der Erfolgslauf von Superstar Mikaela Shiffrin enden. Die US-Amerikanerin liegt nach dem 1. Durchgang im Slalom bereits eine halbe Sekunde hinter der Halbzeitführenden Camille Rast. Katharina Liensberger (3.) und Katharina Truppe (5.) greifen am Zauberberg nach dem Podest.

Katharina Liensberger ist auf gutem Weg zu ihrem besten Saisonergebnis im alpinen Ski-Weltcup. Die Vorarlbergerin nimmt den zweiten Durchgang des Slaloms am Semmering am Sonntag (ab 17.45 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) von Rang drei aus in Angriff.

Auf die Schweizer Halbzeit-Führende Camille Rast fehlen ihr 0,34 Sek., auf die für Albanien startende Lara Colturi 0,25 Sek. Mikaela Shiffrin, die alle bisherigen vier Slaloms gewann, liegt 0,2 Sek. hinter Liensberger auf dem vierten Platz.

© GEPA

"Es war kein absoluter Sensationslauf, aber es ist eine gute Ausgangslage", meinte Liensberger, die im Olympia-Winter bisher nicht in Fahrt gekommen war. In einem Lauf mit riesigen Zeitabständen nützte die 28-Jährige den Vorteil von Startnummer eins gut aus.

Auch Katharina Truppe als Fünfte (+0,66) hat das Stockerl noch in Reichweite. Katharina Huber und Franziska Gritsch wurden von der eisigen Piste abgeworfen, Katharina Gallhuber war von der Spitze bereits 3,61 Sek. entfernt.