Österreich bekommt neues Heim-Rennen im Ski-Weltcup

Zwei Jahre in Folge richtet der Semmering die Technik-Rennen der Damen in Österreich aus, ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer kündigte nun einen neuen Austragungsort an.

Traditionell gastieren die Technik-Damen im Ski-Weltcup nach Weihnachten in Österreich. Üblicherweise wechselten sich Lienz und der Semmering als Austragungsort ab. Doch weil sich der Osttiroler Ort den Damen-Weltcup nicht mehr leisten konnte, musste man improvisieren.

Heuer konnte man am Semmering erneut einspringen, doch mit den Verantwortlichen in Niederösterreich ist ein Zwei-Jahres-Rhythmus ausgemacht. Im Vorfeld standen die Klassiker lange auf der Kippe, weil die nötigen Genehmigungen fehlten. Doch am Ende konnte man erneut ein Ski-Fest ausrichten.

© GEPA

Kein weiteres Rennen am Semmering

Doch in Zukunft soll man wieder zum alten Rhythmus zurückkehren. ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer kündigte im ORF-Interview an, dass es ab nächstem Jahr einen neuen Weltcup-Ort geben wird, auch weil man am Zauberberg auf keinen Fall ein Rennen austragen wird. "Wir haben sehr viele Interessenten", so Scherer, der sich sicher ist, dass man in den kommenden zwei Wochen die neue Destination bekannt geben wird.

Scherer kündigt auch an, dass es "höchstwahrscheinlich" in einem Bundesland sein wird, in dem derzeit kein Weltcup-Rennen ausgetragen wird. Nachdem es in Wien und Burgenland keine Weltcup-Strecken gibt, steht nur Oberösterreich mit Hinterstoder oder ein Ski-Gebiet in Kärnten in Frage. Scherer: "Mehr werden wir in Flachau verkünden."