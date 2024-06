Die Gerüchte um eine Ehekrise bei Jennifer Lopez und Ben Affleck verdichten sich erneut.

Aktueller Knackpunkt: der Verkauf ihres gemeinsamen Anwesens in Beverly Hills, das sie erst im vergangenen Jahr erworben hatten.

Seit zwei Wochen ist die 4000m2 große Mega-Villa mit 17 Schlafzimmern, 30 Bädern, Fitnessstudio, Massageraum, Sauna, Kino und vielem mehr auf dem Markt – doch einen Käufer hat das Promi-Paar bisher nicht gefunden. Der hohe Preis von 65 Millionen Dollar könnte Interessenten wohl abschrecken.

© Getty Images ×

Verluste beim Verkauf

Bei einem Verkauf zum jetzigen Preis würden Lopez und Affleck wohl draufzahlen. Maklergebühren, eine neue Immobiliensteuer und die Kosten, die das Paar für die Renovierung ausgegeben hat, dürften den Gewinn schmälern.

Ben Affleck mit traurigen, roten Augen - ist das die Bestätigung für JLo-Trennung?

Den Tränen nahe: J.Lo äußert sich zur Trennung

Jennifer Lopez und Ben Affleck: Ist DAS der Grund für das Ehe-Aus?

Ist die Trennung in Sicht?

Die schnelle Entscheidung zum Verkauf nach nur einem Jahr im gemeinsamen Haus und Berichte über Afflecks Umzug in eine Mietwohnung in Brentwood lassen Fans aufhorchen. Vor allem, weil das Paar so viel Arbeit in den Erwerb des Liebesnests gesteckt hat. Sie suchten fast zwei Jahre lang nach dem perfekten Zuhause und sollen mehr als 80 Immobilien besichtigt haben.

© Getty Images ×

US-Medien spekulieren bereits über ein bevorstehendes Ende der Ehe. Ob es tatsächlich so schnell zum Scheidungstermin kommt, bleibt jedoch abzuwarten.Fest steht: Die Villa, in der sich das Paar ihr Liebesglück erhoffte, scheint ihnen wohl kein Glück gebracht zu haben.