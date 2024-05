Den Tränen nahe: J.Lo äußert sich zur Trennung

Die Sängerin wurde bei einer Pressekonferenz direkt auf ihren Noch-Gatten Ben Affleck angesprochen

Bei der Pressekonferenz zu ihrem neuen Netflix-Film "Atlas" wurde Jennifer Lopez von einem Journalisten auf die Trennungs-Gerüchte angesprochen. Er fragte: "Stimmen die Gerüchte rund um Ben Affleck?" Die Anwesenden waren geschockt von der plumpen Frage. Co-Star Simu Liu kam ihr sofort zur Hilfe, ehe sie noch darauf antworten konnte. "Das weißt du besser", sagte sie.

Fans bitten: "Lasst J.Lo in Ruhe"

Lopez selbst wirkte verletzlich, versuchte gar nicht erst ihren Schmerz zu verstecken. Zudem gab es von ihr kein Dementi. Die Zuschauer riefen: "Kommt schon, bringt doch nicht so ein Thema auf." Und auch die Fans baten darum, die Sängerin endlich in Ruhe zu lassen: "Sie sah so verletzlich aus, als ihr die Frage gestellt wurde. Lasst sie doch einfach in Ruhe" und "hört auf, in ihrem Leben herumzuschnüffeln", lauteten zwei der unzähligen Kommentare.