Nach DFB-Aus: Hammer-Gerücht um Sandro Wagner

Der 37-Jährige könnte DIESEN Bundesliga-Club übernehmen.

Am Freitag verkündete Sandro Wagner überraschend sein Aus beim DFB. Der bisherige Co-Trainer wird Julian Nagelsmann nur noch beim Final Four in der Nations League im Juni assistieren und die Nationalmannschaft dann verlassen.

Der 37-Jährige will nun als Cheftrainer durchstarten und soll bereits bei mehreren Bundesliga-Clubs im Gespräch sein. Wie die BILD berichtet, führt die heißeste Spur dabei nach Hoffenheim.

Muss Ilzer gehen?

Bei der TSG ist aktuell Christian Ilzer Trainer, der Österreicher ist in Hoffenheim aber schon längst nicht mehr unumstritten. In der Tabelle liegt man aktuell auf dem enttäuschenden 15. Platz und konnte zuletzt nur selten überzeugen. Auch wenn Sport-Boss Andreas Schicker beteuert, dass man sich mit keinen Trainer-Kandidaten beschäftigt, wird es wohl im Sommer zu einer Analyse der Situation kommen.

© Gepa ×

Gut möglich, dass man dann mit einem neuen Trainer in die neue Saison will. Für Wagner spricht nicht nur seine emotionale Art, sondern auch seine Vergangenheit als Hoffenheim-Spieler.