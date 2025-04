Deutschland-Hammer: Sandro Wagner verlässt den DFB

Julian Nagelsmann verliert seinen Co-Trainer.

Überraschung beim DFB: Co-Trainer Sandro Wagner macht nach dem Final Four in der Nations League Schluss. Der 37-Jährige verlässt damit nur ein Jahr vor der WM die deutsche Nationalmannschaft und will nun als Cheftrainer durchstarten. Der ehemalige Bayern-Star wurde zuletzt unter anderem mit Hoffenheim in Verbindung gebracht.

Bundestrainer Nagelsmann kann die Entscheidung verstehen. „Ich kann Sandros Wunsch, Cheftrainer zu werden, persönlich gut nachvollziehen und respektiere seine Entscheidung. Wir hatten dazu einen guten und stets transparenten Austausch. Sandro hat unser Team mit seiner Expertise und als Person bereichert. Was als Projekt für die Heim-EM 2024 begann, hat sich zu einer längeren und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Benjamin Glück und dem gesamten Trainerteam entwickelt, die wir gerne noch gemeinsam mit dem Nations-League-Titel in München abschließen möchten. Ich wünsche Sandro alles Gute für die beruflichen Schritte, die im Anschluss folgen.“

Die Trennung erfolgt auf Wagners Wunsch. Der DFB hatte bis zuletzt gehofft, dass er als Co-Trainer auch bei der WM zur Verfügung steht.