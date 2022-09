Überraschungsauftritt von Ed Sherran am Oktoberfest

Da staunten die Besucher der Wiesn nicht schlecht, als plötzliche Ed Sheeran auf der Bühne seine Hits zum Besten gab. Auf der originalen "Wiesn" in München war der Sänger aber nicht, er besuchte die "Wiesn" in Frankfurt.

In Lederhosen war Sheeran dennoch gepackt. Ein Video hielt den Moment des Überraschungsauftrittes fest. Selbst die Veranstalter wussten nicht, dass der Mega-Star auf ihrem Oktoberfest erscheint. Um 23:30 stand der Brite dann plötzlich vor dem Zelt und bat um Einlass.

Das Video des Auftritts sehen Sie hier:

bro ed sheeran crashing a oktoberfest is the best thing i’ve ever seen pic.twitter.com/CXIAfbhvYk