Rapid: Offizielle Stellungnahme zu Cristiano Ronaldo

In Hütteldorf grassiert das CR7-Fieber.

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Seit Anfang dieser Woche reiben sich Tausende Rapid-Fans und Pendler in Wien die Augen. Direkt gegenüber dem Haupteingang des Allianz-Stadions in Hütteldorf – aber auch an mehreren markanten Punkten im Wiener Stadtgebiet – prangt seit Tagen eine Botschaft, die für wilde Gerüchte sorgt: "Lebenssinn für Ronaldo! Grün-Weiß spendet. Mach mit!"

Echte Herausforderung statt Wüsten-Millionen?

Sucht der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo (40) etwa nach seinem Saudi-Abenteuer doch noch eine echte Herausforderung im österreichischen Fußball-Mekka? Fakt ist: Seit einigen Tagen hält sich im Westen Wiens ein Mega-Gerücht. Einziges Problem: Ronaldo casht bei Al Nassr im Jahr 208 Millionen Euro. Soll nun eine Spenden-Aktion den Fußball-Gott nach Wien lotsen?

Katzer: "Sollte es etwas zu vermelden geben"

Aufgrund von hunderten Anfragen von Medien und Fans sah sich der Klub nun gezwungen, eine offizielle Stellungnahme abzugeben.

Der SK Rapid stellt klar, dass die Plakataktion nicht vom Verein initiiert wurde. Dennoch lässt Sport-Geschäftsführer Markus Katzer mit gewohnt coolen Worten aufhorchen: