Nächster Bullen-Millionendeal steht bevor

Red Bull Salzburg will zurück an die Spitze und greift dafür weiter tief in die Tasche. Ein Wunschspieler steht ante portas.

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Über 36 Millionen Euro nahmen die Bullen bisher in die Hand, um den Thron in Österreich zurückzuerobern. Damit wurde nur ein kleiner Teil der fast 90 Mio. Euro reinvestiert, die auf der Transfer-Habenseite stehen.

Daher wäre noch etwas Spielraum, der für einen weiteren Offensiv-Spieler zur Verfügung steht.

Kometenhafter Aufstieg

Laut diverser Medienberichten soll Junior Kadile wohl nach Salzburg wechseln. Servette lieh den 23-Jährigen letzte Saison aus, wo er in nur 13 Partien sechs Tore und zehn Vorlagen lieferte, und zahlte im Anschluss rund eine Million Euro für seine Dienste.

Wobei, eigentlich nicht für seine Dienste, sondern für seinen Weiterverkauf. Denn ohne in dieser Spielzeit eine Minute absolviert zu haben, könnte es nun direkt nach Wals-Siezenheim weitergehen.

Wo sich die beiden Klubs finanziell treffen oder getroffen haben, ist aber noch unklar. Das erste Angebot der Bullen betrug wohl 4,5 Mio. Euro und lag damit weit unter den geforderten neun Millionen Euro der Genfer.