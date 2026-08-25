oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Präsident verrät

Deshalb verzichtete Franco Foda auf Millionen

SR
von
Franco Foda ist Trainer des Kosovo
© GEPA
Seit 2024 trainiert Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda erfolgreich den Kosovo. Seither verzichtete der Deutsche auf Millionen.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit Österreich, das er von 2017 bis 2022 coachte, schaffte es Foda unter anderem zur EM und dort in ein Achtelfinale, bei dem man den späteren Sieger Italien am Rande einer Niederlage hatte.

So richtig glücklich wurden wir mit dem 60-Jährigen aber nie, ganz im Gegenteil zum Kosovo. Erst im Playoff gegen die Türkei scheiterte die kleine Nation an der WM-Quali, sein Punkteschnitt mit 1,91 ist mehr als respektabel.

Boss schwärmt von Franco Foda

Dementsprechend machte Foda auf sich aufmerksam, doch er lehnte all diese Millionen-Angebote – auch finanziell lukrativere – ab. Das verriet Verbandspräsident Adim Ademi in der "Sport Show".

Woanders könne er wesentlich mehr verdienen, doch die sportlichen Argumente haben ihn stets überzeugt. "Er hat hier ein Haus, er lebt und arbeitet im Kosovo. Er ist sehr interessiert daran, den kosovarischen Fußball weiterzuentwickeln", so das Lob.

Auch interessant

Seltene Komplikation: Ski-Star mit großer Angst um Ehefrau

Autoeinbrecher attackiert Oldtimer-Besitzer

Emotionales Geständnis von Roger Federer

Aus nächster Nähe von seiner Arbeit überzeugen können sich Fans des ÖFB-Teams am 27. September (18 Uhr), dann empfängt Österreich den Kosovo zum Nations-League-Duell.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Müller & Hummels sind jetzt Klub-Bosse

Nächster Bullen-Millionendeal steht bevor

England-Legende mit knallharter Wirtz-Abrechnung

Deshalb verzichtete Franco Foda auf Millionen

Portugal-Knall um Thomas Müller (36)

GAK hat neuen Cheftrainer

ManCity steigt ein: Wettbieten um Liverpool-Star

Maradonas "Hand Gottes"-Tor: Ball für Millionen versteigert

Transfer-Knall um Saša Kalajdžić (29)

Rapid: Offizielle Stellungnahme zu Cristiano Ronaldo