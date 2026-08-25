L 137: Fahrbahnerneuerung zwischen Kirchberg und St. Corona abgeschlossen

Die Fahrbahn der Landesstraße L 137 zwischen Kirchberg am Wechsel und St. Corona am Wechsel wurde auf einer Länge von rund 1.260 Metern erneuert. Die Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen.

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Wegen Rissen, Ausbrüchen und Ausmagerungen entsprach die Fahrbahn der L 137 nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Der NÖ Straßendienst veranlasste daher die Erneuerung vom Ortsbeginn bis zum Ende der Landesstraße. Danach wird die Straße als Gemeindestraße weitergeführt.

8.500 Quadratmeter neu aufgebaut

Im Zuge der Arbeiten wurde auf einer Fläche von rund 8.500 Quadratmetern eine Abtragsfräsung über die gesamte Fahrbahnbreite durchgeführt. Anschließend brachte man eine neue Deckschichte auf und stellte die Fahrbahn damit wieder her. Ausgeführt wurden die Straßenbauarbeiten von der Firma Klöcher Bau aus Klöch. Die Gesamtkosten von rund 200.000 Euro trägt zur Gänze das Land Niederösterreich.