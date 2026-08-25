Braune Blätter im August: Ist der Herbst wirklich schon da?

Letzte Augustwoche und plötzlich liegen überall braune Blätter auf den Gehwegen. Auf Social Media wird bereits über den "Herbstbeginn" diskutiert. Aber stimmt das?

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Braune Blätter Ende August? Für viele fühlt sich das gerade verdächtig nach Herbst an. Während auf Social Media schon über Pumpkin Spice, Strickpullover und die angeblich erste Herbststimmung diskutiert wird, zeigen sich auch in der Natur erste Veränderungen: Blätter verfärben sich, vertrocknen und fallen teilweise bereits von den Bäumen. Doch nein: Der Herbst ist nicht einfach plötzlich einen Monat zu früh da. Vielmehr kommen heuer mehrere Faktoren zusammen.

Die Bäume stehen massiv unter Stress

Österreich erlebt 2026 eine außergewöhnlich trockene Phase. Laut GeoSphere Austria waren die vergangenen zwölf Monate sogar die trockensten seit Beginn der Messungen im Jahr 1850. Besonders Wien, Niederösterreich und das Burgenland leiden seit Monaten unter einem anhaltenden Niederschlagsdefizit. Gleichzeitig gab es heuer bereits mehrere extreme Hitzewellen mit Temperaturen von bis zu 41,2 Grad. Für Bäume ist diese Kombination problematisch: Hitze erhöht die Verdunstung, während gleichzeitig nicht genügend Wasser aus dem Boden nachkommt.

Warum die Blätter plötzlich braun werden

Braune Blätter am Baum © Getty Images

Der frühe Laubfall ist deshalb bei vielen Bäumen eine Art Notmaßnahme. Indem ein Baum Blätter abwirft, reduziert er seine Blattfläche und damit auch die Menge an Wasser, die über die Blätter verloren geht. Vorzeitiger Laubfall während längerer Hitzeperioden ist ein bekanntes Zeichen von Trockenstress. Dabei können Blätter bereits im Sommer vertrocknen und braun werden, bevor die normale herbstliche Verfärbung überhaupt beginnt. Das bedeutet: Wenn Ende August braune Blätter unter einem Baum liegen, ist das nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass dieser Baum bereits den Herbst eingeläutet hat.

Aber warum fühlt es sich trotzdem nach Herbst an?

Ganz aus der Luft gegriffen ist das Herbstgefühl allerdings nicht. Ende August verändert sich die Natur tatsächlich bereits. Die Tage werden wieder deutlich kürzer als zur Sommersonnenwende, die Sonne steht niedriger und auch die Nächte können zunehmend kühler werden. Diese Veränderungen gehören ganz normal zum Übergang Richtung Herbst. Gleichzeitig sorgt der diesjährige Trockenstress dafür, dass einige Bäume optisch viel früher nach Herbst aussehen. Es ist also eine Mischung aus echtem Spätsommer und einem außergewöhnlichen Wetterjahr.

Bedeutet das, dass der Herbst jetzt schon da ist?

Meteorologisch gesehen: nein. Der meteorologische Herbst beginnt erst am 1. September. Astronomisch beginnt der Herbst heuer mit der Tagundnachtgleiche am 23. September. Dass wir Ende August schon braune Blätter sehen, bedeutet also nicht, dass die Jahreszeit offiziell gewechselt hat. Es zeigt vielmehr, dass Bäume auf die außergewöhnlichen Bedingungen dieses Sommers reagieren. Bei manchen Arten und an besonders trockenen Standorten kann das deutlich früher auffallen als bei anderen.