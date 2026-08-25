Diese österreichischen Kleinstädte sind perfekt für einen Wanderurlaub

Stadtflair und Bergluft müssen kein Widerspruch sein: In Österreich gibt es einige kleinere Städte, die sich perfekt als Ausgangspunkt für einen Wanderurlaub eignen. Nach der Tour warten historische Altstädte, Cafés, Gasthäuser und Wellnessangebote.

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Für einen gelungenen Wanderurlaub muss man nicht zwingend mitten auf der Alm übernachten. Gerade kleinere österreichische Städte sind eine gute Basis: Man kann morgens direkt zu einer Wanderung aufbrechen und abends trotzdem gemütlich durch eine Altstadt spazieren oder in einem Wirtshaus einkehren. Diese fünf Orte verbinden beides besonders gut.

1. Bad Ischl: Wandern mit kaiserlichem Flair

Traunsee, Bad Ischl, Salzburg-Austria, © Getty Images

Bad Ischl ist der perfekte Ausgangspunkt für alle, die ihren Wanderurlaub gerne mit ein bisschen Kultur und Wellness verbinden. Die Stadt liegt mitten im Salzkammergut und ist von Bergen, Wäldern und Seen umgeben. Direkt von Bad Ischl aus führen zahlreiche Wege in die Natur, von gemütlichen Spaziergängen bis zu anspruchsvolleren Bergtouren. Ein Klassiker ist die Wanderung auf den Katrin, den Hausberg der Stadt. Die Tour ab der Talstation ist rund 9,4 Kilometer lang und bietet unterwegs immer wieder Ausblicke auf Bad Ischl und die umliegende Bergwelt. Wer nach der Tour noch Energie hat, kann durch das historische Zentrum flanieren oder den Tag entspannt ausklingen lassen.

2. Zell am See: Bergpanorama trifft Seeurlaub

Idyllic summer landscape with a flower meadow, snowy mountains and a blue lake, Zell am See, Pinzgau, Salzburger Land, Austria, Europe © Getty Images/iStockphoto

Zell am See ist eine besonders gute Wahl für alle, die beim Wandern nicht auf Wasser verzichten möchten. Die Stadt liegt zwischen den Pinzgauer Grasbergen und den Hohen Tauern, entsprechend vielfältig ist das Angebot. Von einfachen Spazierwegen bis zu anspruchsvollen Gipfeltouren ist alles dabei. Wer es gemütlicher mag, kann beispielsweise auf der Höhenpromenade der Schmittenhöhe unterwegs sein und dabei Panoramablicke genießen. Für längere Touren stehen auch Etappen des Hohe Tauern Panorama Trails zur Verfügung. Und nach der Wanderung wartet der Zeller See, perfekt für eine Abkühlung oder einen entspannten Nachmittag am Wasser

3. Gmunden: Wandern mit Seeblick

Scenic view of a calm alpine lake with a small island church, sailboats, and towering mountains beneath a clear blue sky in bright daylight. © Getty Images

Gmunden am Traunsee ist eine besonders schöne Kombination aus Stadt, See und Bergen. Die historische Kleinstadt liegt direkt am Wasser und bietet damit schon beim Frühstück Urlaubsfeeling. Von hier aus lassen sich zahlreiche Wanderziele im Salzkammergut erreichen. Wer nach einer Tour nicht noch weiterfahren möchte, kann anschließend direkt am Traunsee entspannen oder durch die historische Innenstadt schlendern. Auch Österreichs Tourismusportal führt Gmunden als eine der "Kleinen Historischen Städte" des Landes – gemeinsam mit Orten wie Bad Ischl, Steyr und Hallein.

4. Kitzbühel: Wandern mit Lifestyle-Faktor

Kitzbühel, Tirol © Getty Images/Westend61

Kitzbühel verbindet Bergurlaub mit echtem Kleinstadtflair. Rund um die historische Innenstadt warten zahlreiche Wanderwege, während die Kitzbüheler Alpen mit sanften Grasbergen und spektakulären Panoramablicken locken. Besonders angenehm: Für einen gelungenen Wandertag muss es nicht immer eine extreme Gipfeltour sein. Rund um Kitzbühel gibt es zahlreiche leichtere Höhen- und Panoramawanderungen, die sich auch für einen entspannten Aktivurlaub eignen. Wer mehr Herausforderung sucht, findet natürlich ebenfalls anspruchsvollere Bergtouren. Nach der Wanderung geht es zurück in die Stadt: durch die berühmte Altstadt schlendern, in einem Café einkehren oder den Tag bei einem guten Essen ausklingen lassen. Genau diese Kombination macht Kitzbühel interessant für alle, die Berge wollen, aber nicht auf Komfort verzichten möchten.

5. Schladming: Für aktive Wanderfans

Austria, Blue, Dachstein Mountains © Getty Images

Wer im Urlaub gerne richtig Strecke macht, ist in Schladming gut aufgehoben. Die Stadt liegt mitten in der Dachstein-Tauern-Region und bietet ein dichtes Netz an Wanderwegen. Allein in der Region Schladming-Dachstein sind elf Wanderwege mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet, darunter der Schladminger Tauern Höhenweg sowie mehrere Sommer-Wanderwege. Das macht Schladming besonders interessant für einen Urlaub, bei dem Wandern tatsächlich im Mittelpunkt steht. Gleichzeitig gibt es in der Stadt genügend Lokale und Unterkünfte, sodass man abends nicht direkt wieder ins Auto steigen muss.

Wer Berge und Seen miteinander verbinden möchte, ist in Zell am See oder Gmunden richtig. Schladming ist ideal für alle, die den Wanderurlaub sportlich angehen möchten, während Kitzbühel mit alpiner Landschaft, Genuss und einem Hauch Glamour punktet. Bad Ischl verbindet Wandern mit Kultur und Wellness und eignet sich damit besonders für alle, die nach der Tour gerne noch entspannen möchten.