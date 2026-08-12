Hier können Sie die Sonnenfinsternis in Wien NICHT sehen

Am 12. August 2026 verdunkelt sich die Sonne auch über Wien. Doch ausgerechnet der Zeitpunkt macht die Beobachtung schwierig: Das Maximum der partiellen Sonnenfinsternis fällt hier praktisch mit dem Sonnenuntergang zusammen. Wer zu spät kommt oder am falschen Ort steht, sieht deshalb womöglich gar nichts.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Mittwoch, 12. August 2026, erwartet Wien ein seltenes Himmelsschauspiel: Rund 89 Prozent der Sonnenscheibe werden beim Maximum vom Mond bedeckt. Die partielle Sonnenfinsternis beginnt in Wien gegen 19:22 Uhr, ihr Maximum wird gegen 20:13 Uhr erreicht und nur etwa eine Minute später geht die Sonne unter. Genau darin liegt das Problem: Die Finsternis findet nicht hoch am Himmel statt, sondern direkt über dem Horizont. Deshalb ist in Wien nicht jeder Standort geeignet.

In der Innenstadt wird es schwierig

Wer die Sonnenfinsternis beispielsweise zwischen hohen Häusern, in engen Straßen oder von einem Innenhof aus beobachten möchte, hat schlechte Karten. Die Sonne steht zum Höhepunkt bereits extrem tief im Westen. Gebäude können sie deshalb schon lange vor dem eigentlichen Sonnenuntergang verdecken. Auch Plätze, die zwar einen schönen Blick über die Stadt bieten, aber keinen freien Horizont Richtung Westen haben, sind nicht automatisch geeignet. Das Planetarium Wien weist ausdrücklich darauf hin, dass für die Beobachtung eine möglichst freie Sicht zum Westhorizont entscheidend ist.

Warum auch Hügel nicht automatisch die Lösung sind

Partielle Sonnenfinsternis © Getty Images

Ein höher gelegener Standort kann grundsätzlich helfen, aber auch hier kommt es auf die konkrete Aussicht an. Steht beispielsweise ein höherer Hügel oder eine Baumreihe genau im Westen, kann die Sonne trotzdem frühzeitig verschwinden. Das bedeutet: Nicht möglichst hoch, sondern möglichst frei lautet die Devise. Besonders ungünstig sind daher Standorte, an denen die westliche Sicht durch Gebäude, Bäume oder Geländeerhebungen eingeschränkt ist.

Auch an der Neuen Donau ist früher Schluss

Selbst bei einer offiziellen Beobachtungsveranstaltung an der Neuen Donau wird die Finsternis laut Planetarium Wien nur bis etwa 19:50 Uhr direkt beobachtbar sein. Danach verschwindet die Sonne dort hinter den Wienerwaldhügeln, obwohl die eigentliche maximale Verfinsterung erst gegen 20:13 Uhr erreicht wird.

Wo sollten Sie lieber nicht stehen?

in engen Straßen in der Innenstadt

Innenhöfe und von Gebäuden umschlossene Plätze

Standorte mit hohen Häusern im Westen

Wiesen oder Parks mit dichtem Baumbestand Richtung Westen

tiefer gelegene Plätze, von denen aus der Horizont nicht frei ist

Orte, an denen die Sonne bereits vor dem Maximum hinter einem Hügel verschwindet

Wer hingegen einen freien westlichen Horizont hat, kann die Finsternis deutlich länger verfolgen.

Und ganz wichtig: Augenschutz

Augenschutz für Sonnenfinsternis © Getty Images/Cavan Images RF

Auch wenn die Sonne bereits tief steht und fast vollständig vom Mond bedeckt wird, darf sie nicht mit freiem Auge betrachtet werden. Eine normale Sonnenbrille reicht nicht aus. Für die direkte Beobachtung benötigen Sie eine geeignete Sonnenfinsternisbrille beziehungsweise einen geprüften Sonnenfilter.