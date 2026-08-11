Sonnenfinsternis 2026: Darum haben Sie auf Mallorca die beste Sicht

Am 12. August 2026 verdunkelt sich die Sonne über Spanien. Doch nicht überall ist das Spektakel gleich gut zu sehen: Diese Regionen bieten die besten Chancen auf freie Sicht und eine möglichst lange totale Sonnenfinsternis.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es ist ein seltenes Schauspiel: Am 12. August 2026 zieht der Mond zwischen Erde und Sonne und verdunkelt sie. Während in weiten Teilen Europas nur eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein wird, verläuft der sogenannte Pfad der Totalität durch den Norden Spaniens bis zu den Balearen. Dort verschwindet die Sonnenscheibe für kurze Zeit vollständig hinter dem Mond. Und Spanien ist aus einem weiteren Grund interessant: Die Finsternis findet am Abend kurz vor Sonnenuntergang statt. Das sorgt für eine spektakuläre Kulisse, macht die Wahl des Beobachtungsortes aber besonders wichtig.

Warum der Standort entscheidend ist

Bei einer totalen Sonnenfinsternis zählt nicht nur, ob ein Ort überhaupt im Schattenkorridor liegt. Die Sonne steht am Abend sehr tief über dem westlichen Horizont. Berge, Häuser oder Bäume können deshalb die Sicht versperren. Wer die Finsternis möglichst vollständig erleben möchte, sollte deshalb einen Platz mit freiem Blick nach Westen wählen, idealerweise an einer Küste, auf einer Anhöhe oder an einem anderen erhöhten Standort. Die Totalität dauert je nach Ort unterschiedlich lange. Genau in der Nähe der zentralen Linie des Mondschattens ist sie am längsten.

Mallorca: Viel Totalität und vergleichsweise gute Wetterchancen

View of the city of Palma de Mallorca from the sea, its beautiful cathedral stands out in the foreground. City and port of Palma de Mallorca (island capital) in Majorca island, Balearic Islands, Spain. Europe © Getty Images

Die Balearen gehören zu den interessantesten Optionen. Auf Mallorca erreicht die Sonnenfinsternis eine Totalität von rund 1 Minute und 36 Sekunden. Damit gehört die Insel zu den Orten Spaniens, an denen die vollständige Verdunkelung besonders lange zu sehen ist. Ein weiterer Vorteil: Historische Wetterdaten sprechen im August für vergleichsweise gute Chancen auf einen klaren Himmel. Genau das ist bei einer Sonnenfinsternis entscheidend – denn selbst der perfekte Standort bringt wenig, wenn zum entscheidenden Zeitpunkt eine Wolke vor der Sonne steht. Allerdings steht die Sonne auf Mallorca während der Totalität extrem niedrig. Ein möglichst freier Horizont Richtung Westen ist deshalb Pflicht.

Valencia: Gute Mischung aus Wetter und Totalität

Auch Valencia liegt im Bereich der Totalität. Die Stadt bietet rund eine Minute vollständige Verdunkelung, während die historische Bewölkungsstatistik für August vergleichsweise günstig ausfällt.

Wer nicht unbedingt mitten in der Stadt beobachten möchte, sollte sich deshalb einen Platz außerhalb des urbanen Zentrums mit möglichst freier Sicht nach Westen suchen. Gerade bei dieser Finsternis kann ein Aussichtspunkt außerhalb der Stadt einen großen Unterschied machen.

Zaragoza: Besonders spannend für Sonnenjäger:innen

Zaragoza ist astronomisch besonders interessant, weil die Stadt näher an der zentralen Linie des Schattenkorridors liegt. Dadurch dauert die Totalität hier etwa 1 Minute und 25 Sekunden. Gleichzeitig sind die historischen Bewölkungswerte für die Region ausgesprochen günstig.

Wichtig: Augen schützen!

Auch während der partiellen Phasen darf niemals ungeschützt in die Sonne geschaut werden. Eine normale Sonnenbrille reicht nicht aus. Für die Beobachtung benötigen Sie eine geeignete Sonnenfinsternisbrille mit zertifiziertem Sonnenschutz.

Wer also noch keinen Platz für den 12. August hat, sollte nicht nur nach dem schönsten Urlaubsort suchen, sondern nach dem schönsten Urlaubsort mit freiem Blick auf den westlichen Himmel.