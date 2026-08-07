Wien in Top 10: Die besten europäischen Städte für die Gen Z

Wo lebt es sich für die Generation Z am besten? Das renommierte Reisemagazin Time Out hat ein neues Ranking der attraktivsten Städte für junge Erwachsene veröffentlicht und Wien schafft es unter die Top-Platzierungen.

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Was macht eine Stadt lebenswert, wenn man unter 30 ist, etwas erleben will, aber nicht gleich sein Erstgeborenes für die Mietkaution verpfänden möchte? Frühere Generationen haben vielleicht auf Wirtschaftskraft geachtet, doch die Gen Z (geboren zwischen 1997 und 2012) setzt andere Prioritäten.

Für das "Best Cities for Gen Z"-Ranking 2026 hat Time Out Tausende junge Stadtbewohner:innen im Alter von 18 bis 29 Jahren weltweit befragt. Die entscheidenden Kriterien: Bezahlbarkeit, ein starkes Gemeinschaftsgefühl, exzellenter öffentlicher Nahverkehr, Walkability (Fußgängerfreundlichkeit), Grünflächen und natürlich ein vibrierendes Kultur- und Nachtleben.

Die Spitzenreiter

Weltweit schnappt sich zwar Tokio die Krone (unglaubliche 100 % der befragten jungen Locals gaben an, im Alltag Glück zu empfinden), doch der eigentliche Gewinner der Liste ist Europa. Die Hälfte der globalen Top 20 Spots liegt auf unserem Kontinent.

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Den europäischen Thron besteigt Porto (weltweit Platz 2). Sagenhafte 100 % der jungen Portugies:innen feiern das starke Community-Gefühl in der Küstenstadt. Zudem lobten 93 % die günstigen Preise für Drinks, Food und Kultur. Auf Platz 2 in Europa (und weltweit Platz 4) landet Edinburgh. Die schottische Hauptstadt punktet bei der Gen Z mit legendären Underground-Clubs in mittelalterlichen Gewölben und riesigen Parks. 90 % der jungen Einwohner:innen gaben an, nirgendwo glücklicher zu sein als dort. Kopenhagen rundet das europäische Podium ab: Die Fahrrad- und Fußgängerkultur der Stadt überzeugte 83 Prozent der Befragten, und 78 Prozent sagten, die Stadt mache sie glücklicher als jeder andere Ort.

Wien auf Platz 10

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Wien sichert sich als 10. europäische Stadt in der globalen Top 20 einen fantastischen Spitzenplatz.

Für die Gen Z bietet Wien den ultimativen Mix, nach dem alle suchen: Ein unschlagbar günstiges und effizientes Öffi-Netz, ein extrem hohes Sicherheitsgefühl und eine beeindruckende Dichte an Parks und Erholungsgebieten. Ob beim Sundowner am Donaukanal, beim Vintage-Shopping im 7. Bezirk oder in der florierenden Clubszene, Wien hat es geschafft, seine hohe Lebensqualität perfekt auf die Bedürfnisse der jungen Generation zuzuschneiden.

Das sind die Top 10 Städte für die Gen Z in Europa