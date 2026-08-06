Städtetrip im Sommer? Diese Orte bleiben erstaunlich kühl

40 Grad im Schatten, glühender Asphalt und Menschenmassen, so macht ein Städtetrip im Sommer kaum Spaß. Doch zum Glück geht es auch anders: In Europa gibt es zahlreiche Städte, in denen selbst die heißen Monate angenehm bleiben. Perfekt für alle, die Sightseeing genießen wollen, ohne Hitzekollaps.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während viele Metropolen Europas im Sommer zur Sauna werden, bleiben andere angenehm kühl. Statt Hitzefalle und Touristenchaos erwarten Sie hier frische Luft, entspannte Spaziergänge und jede Menge Sehenswürdigkeiten. Diese Städte sind die perfekten Sommerziele für alle, die der Gluthitze entkommen wollen.

Oslo, Norwegen

© Getty Images

Bei angenehmen Durchschnittstemperaturen von rund 22 Grad zeigt sich Norwegens Hauptstadt im Sommer von ihrer schönsten Seite. Statt schweißtreibender Hitze erwarten Sie perfekte Bedingungen für ausgedehnte Sightseeing-Touren. Ob bei einem Spaziergang entlang des Oslofjords oder beim Staunen über die moderne Architektur direkt am Wasser. Ein weiterer Pluspunkt: Dank der langen Sommertage wird es erst spät dunkel. Bis zu 18 Stunden Tageslicht geben Ihnen jede Menge Zeit, das entspannte Stadtleben zu genießen. Und wenn Sie eine Pause vom Trubel brauchen, sind die grünen Wälder rund um Oslo nur einen Katzensprung entfernt.

Kopenhagen, Dänemark

© Getty Images

Hier schwingen Sie sich einfach aufs Leihfahrrad und radeln bei sommerlichen, aber nicht erdrückenden Maximaltemperaturen um die 25 Grad durch die Straßen. Erkunden Sie das multikulturelle Viertel Nørrebro oder das hippe Vesterbro mit seinen trendigen Vintage-Läden. Sollte Sie das typisch nordische Wetter doch mal mit einem kleinen Regenschauer überraschen, retten Sie sich am besten in die Torvehallerne, eine Markthalle in der Nähe des Rosenborg Schlosses, in der sich Food-Liebhaber quer durch alle Kulturen probieren können.

Göteborg, Schweden

© Getty Images

Warum immer Stockholm? Schwedens entspannte Küstenperle Göteborg erwacht im Sommer so richtig zum Leben. Mit milden Durchschnittstemperaturen von 22 Grad eignet sich die Stadt ideal für alle, die glühende Hitze meiden wollen. Das perfekte Programm: Ein Picknick im grünen Kungsparken oder ein adrenalingeladener Nachmittag im berühmten Freizeitpark Liseberg. Zudem ist Göteborg ein absoluter Geheimtipp für Feinschmecker, denn die Restaurants der Stadt servieren eine hervorragende Auswahl an frischen Meeresfrüchten. Die kühle Meeresbrise der vorgelagerten Schäreninseln gibt es gratis dazu.

Glasgow, Schottland

© Getty Images

Wem die Mitte 20 Grad immer noch zu warm sind, der sollte seinen Koffer für Schottland packen. Glasgow bietet bei hitzefreien 19 Grad die perfekte Flucht vor der europäischen Hitzewelle. Hier können Sie ohne ständiges Schwitzen die historische Architektur bestaunen, die mystische schottische Kultur aufsaugen und vielleicht einen Abstecher in die nahen Highlands machen. Und wenn der Wind am Abend doch mal etwas kühler um die Ecken pfeift, wärmen Sie sich einfach bei schottischer Live-Musik und einem traditionellen Drink im Pub auf.

Tallinn, Estland

© Getty Images

Das Baltikum ist in Sachen Sommerurlaub leider oft noch unterschätzt. Dabei klettert das Thermometer in Estland selbst im Hochsommer im Durchschnitt nur auf "mäßig warme" 20 Grad. Das angrenzende Meer und die Seen bleiben herrlich kühl. Baden gehen hier nur die ganz Mutigen. Tallinns malerische, mittelalterliche Altstadt lässt sich bei diesen Temperaturen völlig entspannt erkunden. Weiteres Highlight: Dichte Wälder sind das Markenzeichen Estlands und spenden nicht nur Schatten, sondern laden zu wilden Outdoor-Abenteuern ein.