Hitzeflucht: Das sind die kühlsten Sommerziele in Österreich

Die Temperaturen klettern erneut auf Rekordniveau und bringen viele Menschen an ihre Grenzen. Doch in Österreich ist es zum Glück nicht überall so brütend heiß. Wenn Sie für ein paar Tage den Schweißperlen entkommen und wieder tief durchatmen wollen, dann sollten Sie hier hinfahren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sie haben genug von überfüllten Freibädern und schlaflosen Tropennächten? Während die Städte unter der Hitzewelle ächzen, bieten Berge, Wälder und Gewässer in Österreich die perfekte natürliche Klimaanlage. Wer bei milden Temperaturen neue Kraft tanken möchte, sollte diesen Zielen einen Besuch abstatten.

Ramsau am Dachstein

© Getty Images

Das malerische Hochplateau am Fuße des Dachsteins besticht durch klare, frische Bergluft. Wem das noch nicht reicht, der fährt direkt in die Nähe des "ewigen Eises". Im Eispalast unterhalb des Dachstein-Gletschers herrschen sogar im Hochsommer eisige Temperaturen. Packen Sie also unbedingt den Pullover oder eine leichte Jacke ein, hier werden Sie tatsächlich frieren!

Tamsweg im Salzburger Lungau

© Getty Images

Die Gemeinde im Lungau liegt hoch genug, um die Sommerhitze zu drosseln. Ausgedehnte Wanderrouten (zum Beispiel am Preber), gemütliche Radtouren oder das Sitzen auf einer urigen Almhütte machen hier richtig Spaß, weil einem eben nicht permanent der Schweiß von der Stirn tropft.

Gasteinertal, Salzburg

© Getty Images/Westend61

Der malerische Kurort Bad Gastein liegt auf rund 1.000 Metern Seehöhe und das bedeutet physikalisch bedingt schon mal deutlich kühlere Luft als im Tal. Das absolute Highlight für Hitzeflüchtlinge ist aber der berühmte Gasteiner Wasserfall, der direkt durch das Ortszentrum stürzt. Die feine Gischt legt sich wie ein natürlicher Sprühnebel über den Ort und kühlt die Umgebungsluft spürbar ab. Wer noch höher hinaus will, flüchtet ins nahegelegene Sportgastein (Hohe Tauern). Hier pendeln sich die Temperaturen auf wunderbar milde 20 bis 25 Grad ein. Perfekt, um nachts endlich wieder durchzuschlafen.

Ischgl im Paznauntal, Tirol

© Getty Images

Wer Ischgl nur als winterlichen Après-Ski-Hotspot kennt, verpasst im Hochsommer eine der besten "Coolcation"-Destinationen Österreichs. Auf knapp 1.400 Metern Seehöhe gelegen, ist die Luft hier selbst an Hitzetagen wunderbar frisch und klar. Für die Extraportion Abkühlung sorgen eiskalte Bergseen wie der Schwarzwassersee oder der Berglisee, hier kostet der Sprung ins kühle Nass noch echte Überwindung.

Tosende Schluchten und Wasserfälle

© Getty Images

Man muss nicht immer hoch hinaus, manchmal reicht es auch, in tiefe Schluchten abzutauchen. Orte wie die Liechtensteinklamm im Salzburger Land, die Raggaschlucht in Kärnten oder die weltberühmten Krimmler Wasserfälle sind absolute Geheimwaffen gegen die Hitze. Die hohen Felswände schirmen die Sonne ab, und die feine Gischt der tosenden Wasserfälle legt sich wie ein kühlender Sprühnebel auf die Haut.