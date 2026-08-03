Die schönsten Bergseen Österreichs für die perfekte Abkühlung

Wenn die Städte im Hochsommer zu Backöfen mutieren, gibt es nur eine Rettung: Flucht in die Höhe. Österreichs Bergwelt lockt nicht nur mit frischer Luft, sondern auch mit kristallklaren Bergseen, die genau die Erfrischung bieten, nach der wir uns jetzt sehnen.

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Österreich schwitzt. Die anhaltende Hitzewelle bringt nicht nur die Temperaturen, sondern auch unsere Badeseen zum Kochen. Statt erfrischender Abkühlung wartet vielerorts nur noch lauwarmes Wasser. Wer der Gluthitze entfliehen will, muss deshalb höher hinaus: In den Bergen sorgen glasklare Seen selbst an den heißesten Tagen für eine eiskalte Erfrischung. Hier kommen die besten Spots, um einen kühlen Kopf zu bewahren.

Vorderer Gosausee, Oberösterreich

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Ein absoluter Traum für Naturliebhaber ist der Vordere Gosausee im Salzkammergut. Das eisige Wasser dieses Bergsees ist zwar eher für Hartgesottene, aber der Anblick entschädigt für alles: Im spiegelglatten, eiskalten Wasser reflektiert sich der majestätische Dachstein-Gletscher. Nach einer entspannten Uferwanderung oder einer anspruchsvolleren Tour gibt es nichts Schöneres, als die erhitzten Wanderwaden in das klare Bergwasser gleiten zu lassen. Aktuelle Wassertemperatur: 19 Grad.

Weißensee, Kärnten

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Der Naturpark Weißensee in Kärnten liegt auf gut 930 Metern Seehöhe und glänzt mit einer unberührten Flora und Fauna. Mit aktuell etwa 23,5 Grad bietet der See die perfekte Mischung aus angenehmer Erfrischung und entspanntem Badevergnügen. Da große Teile des Ufers naturbelassen und unverbaut sind, ist hier pure Idylle garantiert. Egal ob Sie am Ufer relaxen, eine Runde Stand-Up-Paddling einlegen oder das glasklare Wasser beim Schnorcheln erkunden: Hier trifft alpine Abkühlung auf mediterranes Flair.

Achensee, Tirol

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Eingebettet zwischen dem Karwendel- und Rofangebirge leuchtet der Achensee in einem surrealen Smaragdgrün. Als größter See Tirols wird er von den Einheimischen auch das "Meer der Tiroler" genannt. Mit etwa 19 bis 20 Grad Wassertemperatur im Hochsommer ist er wunderbar erfrischend. Durch die vielen frei zugänglichen Ufer und Badestrände ist er das perfekte Ziel für einen Ganztagesausflug. Wer nach dem Schwimmen noch Action sucht, findet hier vom Segeln über Kitesurfen bis zum Tauchen alles, was das Herz begehrt.

Tappenkarsee, Salzburg

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Sie wollen sich die Abkühlung erst richtig verdienen? Dann ab in die Radstädter Tauern. Der Tappenkarsee ist der größte Gebirgssee Salzburgs und liegt auf über 1.700 Metern Höhe. Der etwa zweistündige Aufstieg führt Sie an dramatischen Wasserfällen und schroffen Felswänden vorbei. Wenn sich das Hochtal plötzlich öffnet und der tiefblaue See inmitten von malerischen Almwiesen vor Ihnen liegt, fällt jeglicher Alltagsstress ab. Reinspringen kostet bei diesen alpinen Wassertemperaturen zwar etwas Überwindung, weckt aber garantiert die Lebensgeister.

Seebensee, Tirol

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Der Seebensee oberhalb von Ehrwald zählt zu den beliebtesten Naturjuwelen Österreichs und das nicht ohne Grund. Wie ein Spiegel liegt der Bergsee inmitten der Tiroler Landschaft, umgeben von imposanten Gipfeln und mit einem beeindruckenden Blick auf die Zugspitze. Das Wasser ist eisig bei rund 12-14 Grad, aber um die heißen Füße nach der Wanderung hineinzuhängen (oder für ein kurzes, mutiges Ganzkörper-Tauchbad), ist er perfekt.

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