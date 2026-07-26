Geheimtipp: Das ist das beste Reiseziel für den Spätsommer

Zwischen wilden Steilküsten, historischen Städten und versteckten Bergdörfern zeigt sich die Algarve von ihrer ursprünglichsten Seite – eine Reise zu Portugals Seele.

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Wer an die Algarve denkt, hat meist goldene Sandstrände, spektakuläre Felsbuchten und über 300 Sonnentage im Jahr vor Augen. Doch Portugals südlichste Region ist weit mehr als eine klassische Badedestination. Hinter den berühmten Postkartenmotiven verbirgt sich eine Landschaft voller Gegensätze: stille Fischerdörfer, jahrhundertealte Städte, ursprüngliche Bergregionen und eine wilde Atlantikküste, die bis heute vom Rhythmus der Natur bestimmt wird. Wer sich Zeit nimmt, entdeckt eine Algarve, die ihre Geschichten leise erzählt – authentisch, genussvoll und überraschend vielfältig.

Zwischen Atlantik und Zeitlosigkeit

Ein idealer Ausgangspunkt für diese Entdeckungsreise sind die kleinen Küstenorte Salema und Carvoeiro. Hier verbindet sich portugiesische Gelassenheit mit modernem Komfort. Die stilvollen Casas von SevenCollection fügen sich harmonisch in ihre Umgebung ein und bieten Reisenden Rückzugsorte mit viel Design, regionalen Materialien und einem entspannten Lebensgefühl. Von hier aus lassen sich zahlreiche Ausflugsziele bequem erkunden.

Ferragudo

© Getty Images

Nur wenige Kilometer entfernt liegt Ferragudo – eines der charmantesten Fischerdörfer der Algarve. Weiß gekalkte Häuser schmiegen sich an den Hang, schmale Gassen führen zu kleinen Plätzen, auf denen das Leben noch in gemächlichem Tempo verläuft. Über allem wacht das historische Castelo de Ferragudo, das einst die Flussmündung des Arade schützte. Besonders in den Morgenstunden entfaltet der Ort seinen Zauber: Fischer bereiten ihre Boote vor, Cafés öffnen ihre Terras- sen, und das Licht des Atlantiks taucht Fassaden und Palmen in warme Goldtöne.

Tavira – Geschichte am Fluss Gilão

Ganz im Osten der Algarve erzählt Tavira von einer bewegten Vergangenheit. Die elegante Stadt am Fluss Gilão gilt vielen als kulturelles Herz der Region. Römische Brücken, prachtvolle Kirchen und kunstvolle Azulejos spiegeln die verschiedenen Epochen wider, die hier ihre Spuren hinterlassen haben. Besonders beeindruckend ist die Igreja de Santa Maria do Castelo, deren Glockenturm auf den Fundamenten einer ehemaligen Moschee errichtet wurde.

Alte – Das Herz des Algarve-Hinterlands

Wer dagegen das ursprüngliche Hinterland entdecken möchte, sollte Kurs auf Alte nehmen. Eingebettet in die sanften Hügel der Serra do Caldeirão scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Kopfsteingepflasterte Gassen, blumengeschmückte Häuser und natürliche Quellen prägen das Bild des Dorfes. An der Fonte Grande oder der kleineren Fonte Pequena treffen sich Einheimische seit Generationen, während der Wasserfall Queda do Vigário besonders im Frühjahr ein beliebtes Naturziel ist. Hier zeigt sich die Algarve fernab des Küstentrubels – ruhig, traditionsbewusst und authentisch.

Costa Vicentina

Noch ursprünglicher wird die Landschaft an der Costa Vicentina. Nördlich des Cabo São Vicente trifft der Atlantik mit ungebremster Kraft auf gewaltige Steilküsten. Wind, Wellen und unberührte Natur bestimmen hier das Bild. Einsame Buchten wechseln sich mit spektakulären Klippen ab, dazwischen liegen kleine Fischerdörfer, in denen die Zeit langsamer zu vergehen scheint. Wanderer folgen dem berühmten Rota-Vicentina-Weg entlang der Küste, Surfer suchen die perfekte Welle, während Naturliebhaber seltene Pflanzen und eine beeindruckende Vogelwelt entdecken.

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Stilvoll wohnen, authentisch entdecken

Wer die Region individuell erkunden möchte, findet in den stilvollen Ferienhäusern von SevenCollection (www.sevencollection.de) den passenden Rahmen. Statt klassischer Hotelanlagen erwarten die Gäste liebevoll gestaltete Casas, die modernes Design mit regionaler Architektur verbinden. So entsteht ein Urlaub, der nicht nur Erholung bietet, sondern auch einen Zugang zur Kultur und zum Lebensgefühl der Algarve.