Versteckte Buchten & türkisblaues Wasser: Die schönsten Ankerplätze in Kroatien

Türkisblaues Wasser, versteckte Buchten und traumhafte Ankerplätze: Wer Kroatien mit dem Boot erkundet, entdeckt einige der schönsten Orte der Adria. Diese sieben Buchten sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

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Kroatien gehört zu den beliebtesten Reisezielen für Bootsurlauber und das aus gutem Grund. Entlang der Adriaküste warten traumhafte Buchten, glasklares Wasser und idyllische Ankerplätze, die oft nur vom Meer aus erreichbar sind. Wir zeigen die schönsten Spots für den nächsten Bootsausflug.

1. Zlatni Rat, Brač: Kroatiens berühmtestes Postkartenmotiv

Luftaufnahme des Zlatni Rat Strandes in Kroatien mit türkisfarbenem Wasser und grünem Wald. © Getty Images

Der Zlatni Rat (Goldenes Horn) auf der Insel Brač zählt zu den bekanntesten Stränden Kroatiens. Seine außergewöhnliche, sichelförmige Landzunge verändert je nach Wind und Strömung leicht ihre Form. Das kristallklare Wasser lädt zum Baden, Schnorcheln oder Stand-up-Paddeln ein. Wer mit dem Boot anreist, genießt den einzigartigen Blick auf eines der berühmtesten Fotomotive des Landes.

2. Stiniva-Bucht, Vis: Versteckt zwischen steilen Klippen

Blick auf eine Bucht mit Segelbooten, umgeben von grünen Hügeln auf der Insel Vis, Kroatien. © Getty Images/iStockphoto

Die Stiniva-Bucht auf der Insel Vis wirkt wie ein verstecktes Paradies. Hohe Felswände umschließen die kleine Kiesbucht und machen sie zu einem der spektakulärsten Naturplätze der Adria. Besonders vom Wasser aus entfaltet die schmale Einfahrt ihren beeindruckenden Charme. Wer früh kommt, findet einen ruhigen Platz zum Schwimmen und Entspannen.

3. Sakarun, Dugi Otok: Karibik-Feeling in Kroatien

Yachts moored in Sakarun bay near Veli Rat, Dugi Otok island, Croatia © Getty Images

Feiner heller Sand, türkisfarbenes Wasser und eine flach abfallende Küste machen den Sakarun-Strand auf Dugi Otok zu einem der schönsten Badeplätze Kroatiens. Die geschützte Bucht eignet sich ideal für einen entspannten Badetag mit dem Boot und erinnert mit ihren Farben fast an die Karibik.

4. Krknjaši (Blue Lagoon), Drvenik Veli: Das türkisblaue Highlight

Drohnenaufnahme von kroatischen Inseln mit blauem Wasser und vielen Booten in Buchten. © Getty Images

Die Blue Lagoon von Krknjaši gehört zu den meistfotografierten Ankerplätzen Mitteldalmatiens. Das glasklare, türkisfarbene Wasser macht die geschützte Lagune zu einem beliebten Ziel für Segler und Motorbootfahrer. Wer den größten Andrang vermeiden möchte, sollte möglichst früh am Morgen ankommen. Die Sandflächen bieten gute Bedingungen zum Ankern.

5. Naturpark Telašćica: Ankern mitten im Naturparadies

YYacht ankert in der türkisblauen Mir-Bucht hinter Pinienbäumen auf Dugi Otok, Kroatien. © Getty Images

Im Naturpark Telašćica auf Dugi Otok liegt die geschützte Bucht Tripuljak, die als einer der schönsten Ankerplätze Kroatiens gilt. Von hier aus erreichen Besucher die beeindruckenden Steilklippen und den Salzwassersee Mir in wenigen Minuten zu Fuß. Dank Mooringbojen und geschützter Lage eignet sich die Bucht auch für längere Stopps.

6. Borče-Bucht, Hvar: Ruhe statt Trubel

Luftaufnahme von Booten in einer türkisblauen Bucht bei Velo Borce Strand auf Hvar, Kroatien. © Getty Images

Nur wenige Seemeilen von Hvar-Stadt entfernt liegt die Borče-Bucht. Während in den beliebten Häfen oft reger Betrieb herrscht, genießen Bootsurlauber hier eine entspannte Atmosphäre. Besonders am Abend, wenn die Tagesausflügler verschwunden sind, wird die Bucht zu einem idyllischen Rückzugsort.

Ein Paradies für Bootsurlauber

Ob versteckte Felsbuchten, türkisfarbene Lagunen oder berühmte Traumstrände: Kroatiens Küste bietet für jeden Geschmack den passenden Ankerplatz. Wer die Adriaküste vom Wasser aus entdeckt, erlebt viele der schönsten Orte des Landes aus einer ganz besonderen Perspektive.