Tschüss Manuel Fettner: Das waren seine letzten Sprünge

Manuel Fettner absolvierte die letzten Flüge seiner Karriere und schaffte als Neunter einen starken Abschluss.

Der 40-Jährige wurde im ersten Durchgang von seiner Freundin Lisa Eder am Trainerturm abgewinkt und bekam später von ihr im Auslauf spezielle Abschiedsski überreicht. Hier kam er noch auf "nur" 217,5 Meter.

Im zweiten Flug setzte er bei 230 Metern ab, was sogar den sechsten Platz bedeutet hätte. In der Gesamtwertung war es dann aber immerhin der Neunte. Nach seinem zweiten Sprung wurde er von seinem Team herzlichst verabschiedet.

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Der Team-Olympiasieger 2022, der in Peking auch Normalschanzensilber geholt hatte, hat u.a. insgesamt fünf WM-Medaillen (1 - 2 - 2) bei Nordischen und Skiflug-Weltmeisterschaften geholt.

Fettner: "Viele schöne Zeiten erlebt"

Der Tiroler hatte am 4. Jänner 2001 im Weltcup debütiert. "Ich bin Gott sei Dank mehr oder weniger verletzungsfrei durch meine Karriere gekommen, habe viele schöne Zeiten erlebt und bin zufrieden", meinte Fettner im ORF. Ein herausragender Moment seiner Karriere war WM-Team-Gold 2013, als ihm unmittelbar nach der Landung ein Ski aufging und er dennoch auf einem Ski einen Telemark zeigte. Persönlich auf einen Moment festlegen wollte er sich aber nicht.

Neben Fettner beendete auch einer der besten Skispringer aller Zeiten seine Karriere. Kamil Stoch ist u.a. dreifacher Olympiasieger, zweifacher Weltmeister und 39-facher Weltcupsieger. Der 38-jährige Pole gewann zweimal den Gesamt-Weltcup. Nach fast sieben Jahren als Cheftrainer der Deutschen ist der Tiroler Stefan Horngacher zurückgetreten.