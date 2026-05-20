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Jürgen Klopp
© Getty

Trainer-Knall

Klub-Chef buhlt offen um Jürgen Klopp (58)

Von
20.05.26, 11:44
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Die Spekulationen um ein mögliches Trainer-Comeback von Jürgen Klopp reißen nicht ab – und nun hat ein Klubchef ganz offen um den früheren Liverpool-Coach geworben. 

 Antoine Arnault, milliardenschwerer Mit-Eigentümer des französischen Erstligisten FC Paris, machte kein Geheimnis daraus, dass er Klopp gerne in die französische Hauptstadt holen würde.

In der TV-Sendung „After Foot“ des Senders RMC sagte Arnault: „Wenn wir uns für die Champions League qualifizieren, würde ich Jürgen Klopp liebend gerne davon überzeugen, zu uns zu kommen und unser Team zu übernehmen.“ Der Unternehmer schwärmte regelrecht vom deutschen Erfolgscoach: „Wer träumt nicht davon, Jürgen Klopp zu haben, mit seiner sonnigen Stimmung und seinem fußballerischen Genie? Früher oder später träumen wir alle davon, ihn zu bekommen.“

Jürgen Klopp
© Getty

Kurzfristig rechnet Arnault allerdings nicht mit einer Rückkehr Klopps auf die Trainerbank. „Er will nicht zeitnah auf einen Trainer-Posten zurück. Aber vielleicht in drei, vier, fünf Jahren“, erklärte der Franzose.

Red-Bull-Familie

Ganz unrealistisch erscheint die Idee dennoch nicht. Neben der Familie Arnault hält auch Red Bull Anteile am FC Paris – und genau dort arbeitet Klopp seit seinem Abschied vom FC Liverpool bereits in neuer Funktion. Dadurch bestehen direkte Verbindungen zwischen dem Klub und dem 58-Jährigen.

Der FC Paris gilt trotz großer Ambitionen noch als Projekt im Aufbau. Erst vergangene Saison gelang der Aufstieg in die Ligue 1, doch der Hauptstadtklub sorgte direkt für Aufsehen und spielte eine stabile erste Saison im gesicherten Mittelfeld – weit entfernt von den Abstiegsplätzen.

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