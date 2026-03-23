Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Arne Slot
© Getty

Premier League

Trainer-Beben: Star-Coach steht vor sofortigem Aus

23.03.26, 07:05
Teilen

Sogar ein Nachfolger scheint schon festzustehen. 

In der englischen Premier League kündigt sich ein Trainerwechsel an. Wie mehrere Medien berichten, soll Arne Slot beim FC Liverpool vor dem Aus stehen. Sogar ein Nachfolger soll schon bereitstehen.

Übernimmt Xabi Alonso?

Der X-Account „Indykaila News“ berichtet etwa davon, dass es am Dienstag ein Krisentreffen geben soll. Dabei könnte das Aus des Niederländers offiziell besiegelt werden. Als Nachfolger bemühen sich die Reds um Xabi Alonso, der erst im Jänner als Trainer von Real Madrid gefeuert wurde.

Xabi Alonso
© Getty
 

Auch spanische Medien berichten davon, dass es bereits in der Länderspielpause zum Trainerwechsel kommen könnte.

Arne Slot übernahm im Sommer 2024 das Amt von Jürgen Klopp und führte den FC Liverpool bereits in seiner ersten Saison zum Meistertitel. Aktuell liegen die Reds in der Premier League allerdings nur auf Platz 5 und laufen damit Gefahr, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Zuletzt setzte es am Wochenende eine Pleite gegen Brighton.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen