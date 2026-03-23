Trainer-Beben: Star-Coach steht vor sofortigem Aus

Sogar ein Nachfolger scheint schon festzustehen.

In der englischen Premier League kündigt sich ein Trainerwechsel an. Wie mehrere Medien berichten, soll Arne Slot beim FC Liverpool vor dem Aus stehen. Sogar ein Nachfolger soll schon bereitstehen.

Übernimmt Xabi Alonso?

Der X-Account „Indykaila News“ berichtet etwa davon, dass es am Dienstag ein Krisentreffen geben soll. Dabei könnte das Aus des Niederländers offiziell besiegelt werden. Als Nachfolger bemühen sich die Reds um Xabi Alonso, der erst im Jänner als Trainer von Real Madrid gefeuert wurde.

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Auch spanische Medien berichten davon, dass es bereits in der Länderspielpause zum Trainerwechsel kommen könnte.

Arne Slot übernahm im Sommer 2024 das Amt von Jürgen Klopp und führte den FC Liverpool bereits in seiner ersten Saison zum Meistertitel. Aktuell liegen die Reds in der Premier League allerdings nur auf Platz 5 und laufen damit Gefahr, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Zuletzt setzte es am Wochenende eine Pleite gegen Brighton.