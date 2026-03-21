Neuer Trainer-Hammer um Xabi Alonso (44)

Der ehemalige Leverkusen-Trainer ist heiß begehrt.

Erst im Jänner wurde Xabi Alonso nach nur einem halben Jahr bei Real Madrid gefeuert, nun könnte der 44-Jährige ein spektakuläres Comeback feiern. Medienberichten zufolge ist der Spanier Top-Favorit auf die Nachfolge von Arne Slot beim FC Liverpool.

Der Niederländer holte mit den Reds zwar in seiner ersten Saison den Titel, steht nun aber schwer in der Kritik. Verpasst Liverpool den Einzug in die Champions League, dann kommt es im Sommer wohl zum Trainerwechsel.

© Getty

Drei Stars sollen kommen

Dabei wollen die Liverpool-Bosse Xabi Alonso nach England holen. Der Baske soll bereit sein, an die Anfield Road zurückzukehren, und auch schon Bedingungen stellen. Wie El Nacional berichtet, fordert Alonso die Verpflichtung von drei Spielern. So sollen Verteidiger Alessandro Bastoni (Inter Mailand), Mittelfeldspieler Adam Wharton (Crystal Palace) und Angreifer Bradley Barcola (PSG) nach Liverpool geholt werden.

© Getty

Alonsos Berater Inaki Ibanez dementierte unterdessen Berichte, wonach es bereits eine Übereinkunft mit den Reds gebe. „Das ganze Gerede über eine Einigung mit Liverpool ist reine Medienspekulation.“

Auch Transfer-Guru Fabrizio Romano bremst: „Im Moment ist zwischen Xabi Alonso und Liverpool nichts unter Dach und Fach, vereinbart, in Verhandlung oder fortgeschritten. Ich kann garantieren, dass noch nichts entschieden wurde. Am Ende der Saison wird es bei Liverpool eine interne Analyse geben, die Spieler, Trainer und alle Verantwortlichen im Verein einbezieht.“