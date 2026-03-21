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Edin Terzić
© Getty

Ex-BVB-Trainer

Hammer-Gerücht: Edin Terzić (43) übernimmt absoluten Kult-Klub

21.03.26, 07:52
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Der ehemalige Dortmund-Trainer steht in Spanien hoch im Kurs. 

Nach seinem Aus als BVB-Coach wurde es um Edin Terzić relativ ruhig, nun könnte der Deutsch-Kroate nach zwei Jahren Auszeit schon bald ein Comeback als Trainer feiern. Der 43-Jährige wird jedenfalls mit Athletic Bilbao in Verbindung gebracht.

La Liga ruft

Am Freitag kündigte Ernesto Valverde an, dass er die Basken im Sommer nach fünf Jahren verlassen werde. Wie die spanische „As“ berichtet, will Bilbao-Präsident Jon Uriarte unbedingt Terzić als Nachfolger verpflichten. Als Alternativen gelten Andoni Iraola und Inigo Perez.

Terzić soll nach seinem Aus bei Dortmund bereits mehrere Trainer-Angebote – unter anderem von Monaco – abgelehnt haben. Auch wenn der 43-Jährige immer wieder mit einem Job in der Premier League liebäugelte, wird er einem Kultklub wie Bilbao wohl nur schwer absagen können.

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