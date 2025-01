× Vorsicht Keimschleuder: Deshalb sollten Sie im Winter keinen Schal tragen

Im Winter gehen die meisten von uns ohne Schal nicht aus dem Haus. Er schützt vor Wind und Kälte, hält den Hals warm und sieht obendrein oft noch schick aus. Doch was viele nicht wissen: Der Schal kann sich schnell in eine regelrechte Keimschleuder verwandeln und dabei Ihre Gesundheit gefährden.

Haube, Schal und Handschuhe: In der kalten Jahreszeit tragen wir diese Accessoires nahezu täglich. Besonders während der Grippe-Saison möchten wir uns vor der Kälte schützen und hüllen uns warm ein. Doch genau diese wohlige Schicht kann zum Risiko für unsere Gesundheit werden. Im kuscheligen Stoff eines Schals sammelt sich mit der Zeit so einiges an: Essensreste, Speichel- und Schleimtröpfchen, Staub sowie Bakterien. Kurz gesagt: Der Schal wird schnell zur unsichtbaren Keimschleuder.

Vorsicht: Bakterien-Alarm

Schals kommen regelmäßig in Kontakt mit unserem Atem, Schweiß und sogar Speichel. Wenn wir husten oder niesen, gelangen kleine Tröpfchen auf den Stoff. Diese bieten Bakterien und Viren ideale Bedingungen, um sich zu vermehren – vor allem, wenn der Schal selten gewaschen wird. Besonders gefährlich wird es, wenn die Feuchtigkeit durch Atemkondensat nicht vollständig trocknet, da dies die Lebensdauer der Krankheitserreger verlängert.

Alltagsgefahren

Aber nicht nur Sie selbst können durch Ihren Schal gefährdet werden: In öffentlichen Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz oder im Restaurant kommt der Schal mit verschiedensten Oberflächen und Mikroben in Kontakt. So wird er leicht zu einem Transportmittel für Keime, die Sie und andere gefährden können. Zwar sind eventuell vorhandene Viren auf dem Accessoire nach zwölf Stunden nicht mehr ansteckend. Dennoch sollten Sie den Schal regelmäßig waschen.

So schützen Sie sich vor Keimfallen im Schal

Wenn Sie im Winter nicht auf Ihren Schal verzichten möchten, gibt es einige einfache Maßnahmen, um das Risiko zu minimieren:

Regelmäßig waschen

Schals sollten mindestens alle zwei bis drei Wochen gereinigt werden. Nach einer Atemwegsinfektion sowie Magen-Darm-Erkrankung sollte er sofort in die Wäsche.

Materialwahl beachten

Schals aus synthetischen Stoffen speichern Feuchtigkeit länger als solche aus natürlichen Fasern wie Baumwolle oder Wolle. Letztere trocknen schneller und bieten Keimen weniger Chancen.

Wechseln Sie regelmäßig

Legen Sie sich mindestens zwei Schals zu, die Sie im Wechsel tragen. So können Sie einen Schal nach dem Tragen an einem gut belüfteten Ort aufhängen, damit die Feuchtigkeit vollständig entweichen kann. Auf diese Weise kann er gründlich auslüften, während Sie den anderen tragen – und Sie haben immer einen sauberen Ersatz parat, falls einer gerade gewaschen wird.